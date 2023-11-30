Ιταλικό νοσοκομειακό πλοίο στην Αίγυπτο για τα παιδιά της Γάζας

Σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης της Ρώμης, στις 3 Δεκεμβρίου πρόκειται να φτάσει στο λιμάνι του Αλ Αρίς, στην Αίγυπτο, ιταλικό νοσοκομειακό πλοίο με στόχο να παρασχεθεί βοήθεια στα παιδιά που έχουν τραυματισθεί στη Γάζα.

‘Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, στο πλοίο θα εργαστούν και παιδίατροι άλλων εθνικοτήτων, κυρίως Καταριανοί, αλλά και υγειονομικό προσωπικό το οποίο ανήκει σε σειρά οργανισμών.

Παράλληλα, η ιταλική κυβέρνηση κάνει γνωστό ότι «μελετάται η δημιουργία ενός νοσοκομείου εκστρατείας στην Γάζα, σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», ενώ «γιατροί δύο ιταλικών νοσοκομείων, που βρίσκονται στην Ρώμη και στην Γένοβα, πρόκειται να μεταβούν στα Εμιράτα για να συμβάλουν στην θεραπεία παλαιστίνιων ανηλίκων που μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία της χώρας, τις ημέρες αυτές».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τέλος, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι παρακολουθεί στενά, από την πρώτη στιγμή, την παροχή βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό της Γάζας, σε συνεργασία με τις χώρες τις ευρύτερης περιοχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

