Ρωσία: Eκτός νόμου το κίνημα ΛΟΑΤΚΙ+- Χαρακτηρίστηκε εξτρεμιστικό

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ρωσίας έκρινε σήμερα ότι οι ΛΟΑΤΚΙ+ ακτιβιστές θα πρέπει χαρακτηριστούν τρομοκράτες, μια κίνηση η οποία σύμφωνα με εκπροσώπους ομοφυλόφιλων και διεμφυλικών ατόμων κινδυνεύει να οδηγήσει σε συλλήψεις και διώξεις.

Δημοσιογράφος του Reuters που βρισκόταν στο δικαστήριο άκουσε το Σώμα να ανακοινώνει ότι ενέκρινε αίτημα του υπουργείου Δικαιοσύνης να αναγνωρίσει ως εξτρεμιστικό αυτό που χαρακτήρισε "διεθνές κοινωνικό κίνημα ΛΟΑΤΚΙ+ " και να απαγορεύσει τις δραστηριότητές του.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια να αυξηθούν οι περιορισμοί στη Ρωσία της έκφρασης του σεξουαλικού προσανατολισμού και της έμφυλης ταυτότητας, περιλαμβανομένων νόμων που απαγορεύουν την πρώθηση "μη παραδοσιακών" σεξουαλικών σχέσεων και την απαγόρευση νομικών ή ιατρικών αλλαγών φύλου.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα ότι θα διεκδικήσει μια νέα εξαετή θητεία τον Μάρτιο, έχει επιδιώξει επί μακρόν να προωθήσει μια εικόνα της Ρωσίας ως θεματοφύλακα των παραδοσιακών ηθικών αξιών σε αντίθεση με την παρηκμασμένη Δύση.

Σε ομιλία του τον περασμένο χρόνο ο Πούτιν είπε ότι η Δύση είναι ευπρόσδεκτη να υιοθετήσει "μάλλον περίεργες --κατά την άποψή μου-- δήθεν μοντέρνες τάσεις όπως τα δεκάδες φύλα και τις παρελάσεις γκέι", αλλά δεν έχει κανένα δικαίωμα να τις επιβάλει σε άλλες χώρες.

Ο εκπρόσωπος του Πούτιν Ντμίτρι Πεσκόφ είπε στους δημοσιογράφους πριν από την απόφαση του δικαστηρίου ότι το Κρεμλίνο "δεν παρακολουθεί την υπόθεση και δεν έχει κάποιο σχόλιο να κάνει".

Το Ανώτατο Δικαστήριο χρειάστηκε μόλις κάτι παραπάνω από δύο ώρες για να εκδώσει απόφαση μετά την έναρξη της διαδικασίας στις 09.00 ώρα Ελλάδας.

Η διαδικασία ήταν κλειστή για τα μέσα ενημέρωσης, αλλά επιτράπηκε στους δημοσιογράφους να ακούσουν την απόφαση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.