Ο Αντονι Μπλίνκεν έφθασε στην Ραμάλα

Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αντονι Μπλίνκεν έφθασε στην Ραμάλα της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Παλαστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.
Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών έφθασε στην έδρα της Παλαιστινιακής Αρχής με φάλαγγα θωρακισμένων οχημάτων. Προηγήθηκαν συνομιλίες το πρωί με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
- Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ: Η Χαμάς παραβίασε την εκεχειρία με την επίθεση στην Ιερουσαλήμ
- «Ιδιοφυία της εξωτερικής πολιτικής ή εξουσιομανής»: Χένρι Κίσινγκερ, ο μάγος της διπλωματίας
- Αιγύπτιοι και Καταριανοί διαπραγματευτές πιέζουν για μια νέα διήμερη παράταση της εκεχειρίας Ισραήλ - Χαμάς
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.