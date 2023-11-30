Ο Αντονι Μπλίνκεν έφθασε στην Ραμάλα

Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αντονι Μπλίνκεν έφθασε στην Ραμάλα της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Παλαστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών έφθασε στην έδρα της Παλαιστινιακής Αρχής με φάλαγγα θωρακισμένων οχημάτων. Προηγήθηκαν συνομιλίες το πρωί με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

