Πέθανε ο «πατέρας» του «σωματιδίου του Θεού» Πίτερ Χιγκς

Ο Βρετανός φυσικός Πίτερ Χιγκς, βραβευμένος με Νόμπελ Φυσικής το 2013 για το «Σωματίδιο Χιγκς», που θεωρείται το θεμελιώδες στοιχείο της θεμελιώδους δομής της ύλης, πέθανε χθες σε ηλικία 94 ετών, ανακοίνωσε σήμερα το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου.

«Πέθανε ήσυχα στο σπίτι του τη Δευτέρα 8 Απριλίου μετά από σύντομη ασθένεια», ανέφερε το Πανεπιστήμιο σε ανακοίνωσή του.

Ο Χιγκς προέβλεψε την ύπαρξη ενός νέου σωματιδίου, του λεγόμενου «σωματιδίου του θεού», το 1964, αλλά έπρεπε να περάσουν σχεδόν 50 χρόνια μέχρι να επιβεβαιωθεί η ύπαρξή του.

Η θεωρία του Χιγκς σχετίζεται με το πώς τα υποατομικά σωματίδια που είναι τα δομικά στοιχεία της ύλης συγκροτούν τη μάζα τους. Αυτή η θεωρητική κατανόηση αποτελεί κεντρικό μέρος του λεγόμενου Καθιερωμένου Προτύπου, το οποίο περιγράφει τη φυσική του τρόπου κατασκευής του κόσμου.

Το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου είπε ότι η πρωτοποριακή του εργασία του 1964 απέδειξε πώς «τα στοιχειώδη σωματίδια πέτυχαν μάζα μέσω της ύπαρξης ενός νέου υποατομικού σωματιδίου» που έγινε γνωστό ως Μποζόνιο Χιγκς.

Το 2012, σε μια από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις στη φυσική των τελευταίων δεκαετιών, επιστήμονες του CERN, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικής Έρευνας, ανακοίνωσαν ότι βρήκαν επιτέλους το Μποζόνιο Χιγκς χρησιμοποιώντας τον επιταχυντή σωματιδίων 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων που κατασκευάστηκε σε μια σήραγγα 27 χιλιομέτρων κάτω από τα σύνορα Ελβετίας-Γαλλίας.

Ο Χιγκς κέρδισε το Νόμπελ Φυσικής το 2013 για το έργο του, μαζί με τον Φρανσουά Ένγκλερ από το Βέλγιο, ο οποίος σε ανεξάρτητη έρευνα κατέληξε στην ίδια θεωρία.

Μέλος της Βασιλικής Εταιρείας, ο Χιγκς πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της επαγγελματικής του ζωής στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, το οποίο ίδρυσε το κέντρο Θεωρητικής Φυσικής Χιγκς προς τιμήν του το 2012.

Ο αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου Peter Mathieson είπε ότι ο Χιγκς, ο οποίος γεννήθηκε στη σκωτσέζικη πρωτεύουσα, ήταν «ένα αξιόλογο άτομο, ένας πραγματικά ταλαντούχος επιστήμονας του οποίου το όραμα και η φαντασία έχουν εμπλουτίσει τις γνώσεις μας για τον κόσμο που μας περιβάλλει».

«Το πρωτοποριακό του έργο έχει παρακινήσει χιλιάδες επιστήμονες και η κληρονομιά του θα συνεχίσει να εμπνέει πολλούς περισσότερους για τις επόμενες γενιές».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.