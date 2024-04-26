Πεσκόφ: «Ρωσοφοβική μηχανή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο»

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίθει εσωτερικών αντιφάσεων και έχει μετατραπεί εδώ και καιρό σε γεννήτρια χοντροκομμένων δηλώσεων, των οποίων οι ενέργειες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη ρωσοφοβία, δήλωσε την Παρασκευή στα μέσα ενημέρωσης ο εκπρόσωπος του Ρώσου Προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ, σχολιάζοντας το ψήφισμα του ΕΚ που ζητά την άρνηση αναγνώρισης των αποτελεσμάτων των ρωσικών προεδρικών εκλογών.



«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει λάβει εδώ και καιρό τη στάση της ισχυρής, συστηματικής ρωσοφοβίας. Και, φυσικά, εμμένει σε αυτή τη στάση σε αντίθεση με το κύριο κάλεσμα των νομοθετών: να οικοδομήσουμε έναν διάλογο και να αναζητήσουμε τρόπους οικοδόμησης ενός διαλόγου. Μετατράπηκε σε μια μηχανή γεμάτη εσωτερικές αντιφάσεις που συνεχίζει να παράγει χοντροκομμένες δηλώσεις», υποστήριξε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου σύμφωνα με το TASS.

Πηγή: skai.gr

Στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,τα μέλη του ζήτησαν να μην αναγνωριστούν τα αποτελέσματα των ρωσικών προεδρικών εκλογών, τα οποία χαρακτήρισε ως αντιδημοκρατικά. Οι συντάκτες του εγγράφου συνέστησαν επίσης στα κράτη της ΕΕ να υποστηρίξουν αυτό που περιέγραψαν ως ανεξάρτητες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να στηρίξουν τη δημοκρατική αντιπολίτευση της Ρωσίας. Τα ψηφίσματα του ΕΚ δεν έχουν νομική ισχύ και είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, αλλά χρησιμοποιούνται στην ΕΕ για την προώθηση και τη διάδοση ορισμένων πολιτικών απόψεων.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.