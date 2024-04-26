Δύο νεαροί Βρετανοί αντιμετωπίζουν δίωξη για παράνομη ενέργεια στο Ηνωμένο Βασίλειο υπέρ ρωσικών συμφερόντων, στην πρώτη περίπτωση άσκησης δίωξης με βάση τον επικαιροποιημένο νόμο περί Εθνικής Ασφαλείας του 2023.

Συγκεκριμένα, ο 20χρονος Ντίλαν Ερλ από το Λέστερσιρ και ο 22χρονος Τζέικ Ριβς από το Κρόιντον του νοτίου Λονδίνου κατηγορούνται για τον εμπρησμό τον περασμένο μήνα αποθήκης στο ανατολικό Λονδίνο, ιδιοκτησίας εταιρείας ουκρανικών συμφερόντων.

Ακόμα τρεις άνδρες αντιμετωπίζουν υποδεέστερες κατηγορίες περί εμπρησμού, εκτός πλαισίου νόμου περί εθνικής ασφαλείας.

Τη Μητροπολιτική Αστυνομία στις έρευνες συνδράμει και η αντιτρομοκρατική υπηρεσία.

Όπως ανέφερε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία κατά την εμφάνιση του 20χρονου στο δικαστήριο, η κατηγορία αφορά πράξη που έγινε ώστε να ωφεληθεί το ρωσικό κράτος.

Η αποθήκη πιστεύεται ότι ανήκε σε εταιρείες παράδοσης δεμάτων, ουκρανικής ιδιοκτησίας.

Πηγή: skai.gr

