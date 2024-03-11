Φονικές πλημμύρες σε Ισπανία και νότια Γαλλία με νεκρούς και αγνοούμενους

Γαλλία-Ισπανία-κακοκαιρία: Τέσσερις νεκροί από τις πλημμύρες στη νοτιοανατολική Γαλλία - Τρεις αγνοούμενοι στην Ισπανία

Ο απολογισμός από τις πλημμύρες στη νοτιοανατολική Γαλλία αυξήθηκε σήμερα σε τέσσερις νεκρούς, με την ανακάλυψη του πτώματος ενός άνδρα, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, ενώ στην Ισπανία αγνοείται η τύχη τριών ανθρώπων που παρασύρθηκαν από τα κύματα.

Στα περίχωρα του χωριού Ντιόν της νοτιοανατολικής Γαλλίας, βόρεια της Νιμ, βρέθηκε το πτώμα ενός άνδρα, όπως ανακοινώθηκε από τη νομαρχία του νομού Γκαρντ. Στην περιοχή αγνοείτο η τύχη τριών ανθρώπων - ενός πατέρα και των δύο παιδιών του.

Η μητέρα, ηλικίας 40 ετών, είχε διασωθεί πριν το όχημα, στο οποίο επέβαινε και το οποίο βρισκόταν πάνω σε μια βυθιζόμενη γέφυρα, παρασυρθεί από τον ποταμό που είχε υπερχειλίσει.

Η τύχη των δύο παιδιών, ηλικίας 4 και 13 χρόνων, εξακολουθεί να αγνοείται, όπως και η τύχη ενός άνδρα στο νομό Αρντές.

Η καταιγίδα Μόνικα συνοδεύθηκε το σαββατοκύριακο από ισχυρές ριπές ανέμου και σημαντικές βροχοπτώσεις σε ευρωπαϊκές χώρες.

Στην Ισπανία, τρεις άνθρωποι παρασύρθηκαν από τα κύματα και αγνοείται η τύχη τους, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές, οι οποίες συνεχίζουν τις έρευνες για να τους βρουν.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες θαλάσσιας διάσωσης, δύο από τους τρεις αγνοουμένους είναι ανήλικοι. Παρασύρθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής ενώ ψάρευαν σε παραλία της νήσου Μεγάλη Κανάρια.

Ο τρίτος αγνοούμενος παρασύρθηκε προχθές, Σάββατο, ενώ κολυμπούσε σε παραλία της Βαρκελώνης. Οι αρχές είχαν εκδώσει την ημέρα εκείνη προειδοποίηση εξαιτίας της κακοκαιρίας που επικρατούσε λόγω της καταιγίδας Μόνικα, με κύματα που έφταναν σε ύψος τα 2,5 μέτρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

