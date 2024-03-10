Η Ουκρανία απαντά στον πάπα Φραγκίσκο: Δεν θα υψώσουμε «λευκή σημαία» ποτέ

Η Ουκρανία απάντησε με δριμύτητα σήμερα στον πάπα Φραγκίσκο και δεσμεύτηυκε ότι δεν θα παραδοθεί «ποτέ» μπροστά στη Ρωσία, αντιδρώντας σε μια συνέντευξη που παραχώρησε ο ποντίφικας, στην οποία ζήτησε από το Κίεβο να έχει «το θάρρος να υψώσει τη λευκή σημαία και να διαπραγματευτεί».

«Η σημαία μας είναι κίτρινη και μπλε. Για αυτήν τη σημαία ζούμε, πεθαίνουμε και θριαμβεύουμε. Δεν θα υψώσουμε ποτέ άλλες σημαίες», απάντησε ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Ντμίτρο Κουλέμπα, σε ένα μήνυμα που ανήρτησε στο Χ (πρώην Twitter).

«Όταν πρόκειται για τη λευκή σημαία, γνωρίζουμε τη στρατηγική του Βατικανού κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους του 20ου αιώνα. Καλώ να αποφεύγει να επαναλαμβάνει τα λάθη του παρελθόντος και να στηρίξει την Ουκρανία και τον λαό της στη μάχη της για τη ζωή», συμπλήρωσε, αναφερόμενος προφανώς στην περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Εντούτοις, εξέφρασε την ελπίδα ο Φραγκίσκος να βρει την ευκαιρία να επισκεφθεί την Ουκρανία.

Σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο RTS και προβλήθηκε χθες, ο πάπας Φραγκίσκος, ερωτηθείς σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία, δήλωσε να μην «ντραπεί να διαπραγματευτεί προτού η κατάσταση επιδεινωθεί».

«Πιστεύω πως οι πιο ισχυροί είναι εκείνοι που βλέπουν την κατάσταση, σκέφτονται τους ανθρώπους και έχουν το θάρρος να υψώσουν τη λευκή σημαία και να διαπραγματευτούν», επισήμανε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

