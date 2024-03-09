Πάπας Φραγκίσκος για τον πόλεμο στην Ουκρανία: Διαπραγμάτευση σημαίνει θάρρος

Ο πάπας Φραγκίσκος, σε συνέντευξή του στην ελβετική τηλεόραση, αναφέρθηκε στις εξελίξεις στον ρώσο-ουκρανικό πόλεμο. Πιο αναλυτικά, ο ποντίφικας δήλωσε:

«Θεωρώ ότι είναι ισχυρότερος εκείνος που αναγνωρίζει την κατάσταση, σκέφτεται τον λαό, έχει το θάρρος να "σηκώσει λευκή σημαία", να διαπραγματευτεί. Σήμερα μπορεί να γίνει διαπραγμάτευση, με τις ισχυρότερες διεθνείς δυνάμεις. Η λέξη διαπραγμάτευση είναι λέξη θάρρους».

Ερωτηθείς σχετικά με όσους, στην Ουκρανία, κάνουν αναφορά στο ενδεχόμενο «να υψωθεί λευκή σημαία», ο Φραγκίσκος πρόσθεσε:

«Όταν βλέπεις (....) ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, πρέπει να έχεις το θάρρος να διαπραγματευθείς» Μπορεί να νιώθεις ντροπή,...« αλλά με πόσους άλλους νεκρούς θα λήξει όλο αυτό; Πρέπει να γίνει διαπραγμάτευση εγκαίρως, αναζητώντας μια χώρα που να λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής. Σήμερα, υπάρχουν πολλοί που θέλουν να μεσολαβήσουν στον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Τουρκία έχει αυτοπροταθεί, όπως και άλλες χώρες. Μην ντρέπεσθε να διαπραγματευθείτε, πριν η κατάσταση χειροτερέψει ακόμη περισσότερο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

