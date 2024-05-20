Το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει εκπροσώπους, οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας για την απελευθέρωση ομήρων στην Ντόχα την επόμενη εβδομάδα, εάν πραγματοποιηθούν, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στους Times of Israel.
Η κίνηση, εφόσον εγκριθεί και πραγματοποιηθούν συνομιλίες, θα έρθει αφότου ο απεσταλμένος για τους ομήρους των IDF Nitzan Alon παρουσίασε ένα σχέδιο στον Πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου το Σαββατοκύριακο, το οποίο προβλέπει μια περίοδο «διατηρούμενης ηρεμίας» με τη Χαμάς προκειμένου να απελευθερωθούν περισσότεροι όμηροι. Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε από τον πρωθυπουργό.
