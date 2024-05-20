Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον προσωρινό πρόεδρο του Ιράν Μοχαμάντ Μοχμπέρ και την οποία και οι δύο τόνισαν την «αμοιβαία πρόθεση να ενισχύσουν περαιτέρω τη ρωσοϊρανική επικοινωνία», όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Ο Μοχμπέρ ορίστηκε προσωρινός πρόεδρος μετά τον θάνατο του προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί σε συντριβή ελικοπτέρου χθες κοντά στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν.

Η Ρωσία είναι έτοιμη να συνδράμει στην έρευνα του Ισραήλ για τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου, που στοίχισε τη ζωή στον Ραϊσί, όπως δήλωσε ο γραμματέας του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Σεργκέι Σοϊγκού, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

