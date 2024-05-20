Ford Transit Custom: Ετοιμοπαράδοτο με κορυφαία επίπεδα ασφάλειας, ευελιξίας, χώρων, εξοπλισμού και προνομιακή μίσθωση

Με ολοκαίνουργια εξωτερική και εσωτερική σχεδίαση, κορυφαίες λύσεις για τους επαγγελματίες και τους διαχειριστές στόλων για ακόμα πιο υψηλές μεταφορικές δυνατότητες που φτάνουν έως και τα 6,8 κ.μ. χώρου φόρτωσης, πλούσιο εξοπλισμό άνεσης, ασφάλειας και συνδεσιμότητας σε όλες τις εκδόσεις και έναν αξιόπιστο κινητήρα ντίζελ να εξασφαλίζει αποδοτικές μετακινήσεις, τo νέο Ford Transit Custom είναι τώρα ετοιμοπαράδοτο στην Ελλάδα και διατίθεται μέσω των Επίσημων Εμπόρων Ford με τους πλέον ευνοϊκούς όρους απόκτησης.

Το βραβευμένο για την κορυφαία ασφάλεια που εξασφαλίζει βαν μοντέλο της Ford και κάτοχος του περίοπτου τίτλου «Van Of The Year 2024» ξεχωρίζει για την εντελώς νέα αισθητική προσέγγιση που χαρακτηρίζεται από τις έντονες, οριζόντιες γραμμές στο αμάξωμα και τη φαρδύτερη εμπρός γρίλια. Την ίδια στιγμή, με σύμμαχο τη νέα πλατφόρμα στην οποία βασίζεται, οι επαγγελματίες απολαμβάνουν τώρα σημαντικά πρακτικά οφέλη στην εργασία τους, χάρη στο χαμηλότερο ύψος δαπέδου και οροφής και την ευκολότερη πρόσβαση στο χώρο φόρτωσης, ο οποίος μπορεί να φιλοξενήσει με ευκολία έως και τρεις ευρωπαλέτες.

Το νέο βαν της Ford προσφέρει ένα σύγχρονο, απόλυτα λειτουργικό και πλούσιο σε εξοπλισμό εσωτερικό στην έκδοση Trend που καθιστά τις μετακινήσεις το ίδιο ευχάριστες, ξεκούραστες και ασφαλείς για όλους. Την ίδια στιγμή, το νέο Transit Custom τροφοδοτείται από τον γνωστό, αποδοτικό και προηγμένο κινητήρα ντίζελ 2.0L EcoBlue της Ford, ο οποίος είναι διαθέσιμος σε συνδυασμό με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων αποδίδοντας μέγιστη ισχύ 136PS.

Προνομιακή απόκτηση για τους επαγγελματίες μέσω των προνομιακών προγραμμάτων μίσθωσης Ford Lease ή χρηματοδότησης Ford Finance

Η απόκτηση του νέου Ford Transit Custom καθίσταται τώρα ακόμα πιο συμφέρουσα μέσω των προνομιακών προγραμμάτων μίσθωσης που προσφέρει η Ford Motor Ελλάς μέσω της Ford Lease.

Συγκεκριμένα, οι διαχειριστές στόλων και οι πελάτες δεν έχουν παρά να επιλέξουν την έκδοση του νέου Transit Custom που εξυπηρετεί τις ανάγκες της επιχείρησής τους και να μισθώσουν το κορυφαίο επαγγελματικό μοντέλο της Ford για 48 μήνες και προβλεπόμενη χρήση 20.000 χλμ. ανά έτος, με την καταβολή μηνιαίου μισθώματος από μόλις 352€ και προκαταβολής ύψους 5.500€ (πλέον ΦΠΑ).

Εναλλακτικά, μπορούν να επιλέξουν το πρόγραμμα χρηματοδότησης Ford Pro PLUS για επιχειρήσεις της Ford Finance με χαμηλό επιτόκιο* 5,99%, προκαταβολή από 30% και διάρκεια χρηματοδότησης έως 84 μήνες.

Πλούσιος στάνταρ εξοπλισμός στην έκδοση Trend

Το νέο Ford Transit Custom είναι διαθέσιμο στη χώρα μας στην πλούσια εξοπλισμένη έκδοση Trend, η οποία διαθέτει μεταξύ άλλων χαρακτηριστικά όπως μεταλλικό χώρισμα χώρου φόρτωσης, πλαϊνή πόρτα στην πλευρά του συνοδηγού, δίφυλλη πίσω πόρτα, φωτισμό LED στο χώρο φόρτωσης, δακτυλίους πρόσδεσης στο δάπεδό του, καθώς και λαβές θυρών και κελύφη εξωτερικών καθρεφτών σε μαύρο χρώμα.

Από εκεί και πέρα, στάνταρ είναι επίσης το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου ευστάθειας του αμαξώματος, το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης των κινητήριων τροχών και η υποβοήθηση εκκίνησης στην ανηφόρα, όπως και οι χαλύβδινες ζάντες 16” με ελαστικά διαστάσεων 215/65 R16, τα εμπρός ηλεκτρικά παράθυρα, η κεντρική ψηφιακή οθόνη αφής 13" με συνδεσιμότητα Ford SYNC 4 με Bluetooth, κλήση έκτακτης ανάγκης και σύνδεση Apple CarPlay και Android Auto, η θύρα USB, το ενσωματωμένο modem 5G, το ηχοσύστημα με ψηφιακό ραδιόφωνο DAB και 4 ηχεία, η ψηφιακή οθόνη 8” εμπρός από τον οδηγό και το ηλεκτρικό χειρόφρενο.

Σε ότι αφορά την ασφάλεια, η έκδοση Trend είναι εφοδιασμένη με αερόσακο οδηγού, μαζί με τα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης Pre-Collision Assist, Cruise Control με Intelligent Speed Assist, Lane Keeping Aid, Speed Sign Recognition και Tyre Pressure Monitoring System.

Οι πελάτες απολαμβάνουν επίσης στοιχεία εξοπλισμού όπως το σύστημα Keyless Start, οι εμπρός και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, η κάμερα οπισθοπορείας, το ηλεκτρικό σύστημα απόψυξης παρμπρίζ, οι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες, οι σταθεροί προβολείς LED, τα φώτα ημέρας LED, οι αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής, η αυτόματη εναλλαγή μεγάλης και μεσαίας σκάλας προβολέων, το air condition, το διθέσιο κάθισμα συνοδηγού και οι υποδοχές USB και 12V



*Ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο πλέον εισφοράς 0,6% του Ν.128/1975.



Πηγή: skai.gr

