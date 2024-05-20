Ο Ολυμπιακός μέσα σε λίγες ημέρες διεκδικεί ευρωπαϊκούς τίτλους σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πόλο και χάντμπολ. Από το δικό του μετερίζι, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν έκρυψε πως θα ήταν πολύ μεγάλη υπόθεση για τον σύλλογο να κατακτήσει έστω δύο ή τρεις από αυτούς τους τίτλους και φυσικά αναφερόταν στην προσπάθεια της δικής του ομάδας στην Ευρωλίγκα.



«Ας ελπίσουμε ότι θα καταφέρουμε να κατακτήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους τίτλους για την ομάδα μας. Οι Έλληνες ξέρουμε πολύ καλά το μέγεθος της ομάδας. Τι σημαίνει το πάθος που αυτός ο σύλλογος κι αυτή η φανέλα δημιουργούν στους φιλάθλους. Πώς επηρεάζουν τη ζωή τους. Εγώ που έχω αρκετά μεγάλο δείγμα τέτοιων ανθρώπων, ξέρω πόσο χαρούμενοι είναι με ό,τι έχει καταφέρει η ομάδα. Ακόμα και με το πόλο, πήγαμε τελικό στο γυναικείο. Με το βόλεϊ. Ξέρετε, ο Ολυμπιακός είναι αυτό το πράγμα. Αν καταφέρουμε αυτή την εβδομάδα να κατακτήσουμε έστω κι έναν ευρωπαϊκό τίτλο για την ομάδα, θα είναι πολύ σημαντικό. Αν καταφέρουμε δύο ή τρεις θα είναι κάτι φανταστικό. Μακάρι», ανέφερε ο προπονητής των Πειραιωτών στη σημερινή media day εν όψει του Final 4 του Βερολίνου.

Ο κόουτς του Ολυμπιακού σίγουρα είναι χαρούμενος που βλέπει λευκό το ιατρικό δελτίο. «Όλοι προπονήθηκαν σήμερα κανονικά, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί στον αθλητισμό. Σίγουρα αισθανόμαστε πολύ χαρούμενοι, ενθουσιασμένοι. Νομίζω ότι όλοι οι παίκτες πρέπει να είναι έτοιμοι για να βοηθήσουν την ομάδα. Ακόμη κι αν δεν είμαστε υγιείς, πάλι χαρούμενοι θα είμαστε. Είναι σημαντική κατάκτηση για τον σύλλογο να παίξει για τρίτη σερί χρονιά σε Final Four. Να είσαι στους κορυφαίους. Εκεί χρειάζεται κι η τύχη βέβαια, που δεν την είχαμε στα προηγούμενα. Ας ελπίσουμε να την έχουμε φέτος. Σε κάθε περίπτωση είναι μια σημαντική στιγμή για όλους. Θα κοιτάξουμε να το απολαύσουμε», επισήμανε.Για το αν παίζει ρόλο το 0/2 που έχει φέτος ο Ολυμπιακός κόντρα στη Ρεάλ είπε: «Κάθε παιχνίδι είναι μια διαφορετική ιστορία, ακόμη και με την ίδια ομάδα. Είχαμε χάσει τα 7/8 παιχνίδια με τις ισπανικές ομάδες στη regular season, αλλά κερδίσαμε τρεις φορές την Μπαρτσελόνα. Ήμασταν κοντά και σε μια τέταρτη. Στην ουσία η ομάδα εκπαιδεύεται όλη τη χρονιά να έχει συνήθειες, είτε μέσα στο παιχνίδι είτε στην προπόνηση. Αυτό μέσα στη σεζόν εξελίσσεται και φτάνει σε ένα σημείο. Σ' εμάς αυτό είναι προφανώς κάποιες κορυφώσεις που είχαμε. Το Κύπελλο Ελλάδας, το Final Four κι οι τελικοί. Θεωρούμε πως γινόμαστε όλοι καλύτεροι. Τα δύο προηγούμενα παιχνίδια με τη Ρεάλ Μαδρίτης ήμασταν τρομερά ελλιπείς. Στο παιχνίδι της Ισπανίας δεν είχαμε τον Φαλ και τον Μιλουτίνοφ κι ύστερα χάσαμε με θλάση τον Πετρούσεφ. Ο ΜακΚίσικ είχε μόλις γυρίσει από τραυματισμό. Αυτή τη φορά οι συνθήκες είναι διαφορετικές σε σχέση με αυτές που την αντιμετωπίσαμε νωρίτερα στη χρονιά. Δεν θα πω για πέρσι, θα πω μόνο για φέτος. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι αυτοί θα συναντήσουν έναν διαφορετικό Ολυμπιακό, νομίζω το ξέρουν κιόλας. Επειδή έχουν κι ένα μέτρο σύγκρισης, το να κερδίζεις την Μπαρτσελόνα τρεις φορές, νομίζω ότι η δυναμική της ομάδας είναι μεγάλη. Νομίζω ότι δεν θα είναι ούτε εφησυχασμένοι, ούτε τίποτα. Το τι θα κρίνει, πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να υπερβάλλεις για κάτι. Οι παίκτες θα πρέπει να είναι έτοιμοι να παίξουν για την ομάδα, να ελέγξουν τον αυθορμητισμό και τον παρορμητισμό τους. Να ακολουθήσουν το πλάνο. Αν κάνεις τα απλά πράγματα καλά, αν μπορείς να μην σε παρασύρει ο ενθουσιασμός ή η απογοήτευση, τότε πιστεύω πως θα έχουμε σοβαρή τύχη για να κερδίσουμε. Εννοείται πως η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν η καλύτερη ομάδα της regular season. Δε νομίζω ότι αμφιβάλλει κανείς. Φυσικά είναι κι η πιο ταλαντούχα ομάδα. Ελπίζουμε πως θα είμαστε όπως πρέπει, για να κερδίσουμε».Για το αν αλλάζει κάτι στην προετοιμασία του Ολυμπιακού ανέφερε: «Όχι. Καμία σχέση. Απλώς στον τελικό που τους είχαμε πέρυσι είχαμε μία μέρα να προετοιμαστούμε, ενώ φέτος είχαμε περισσότερες μέρες. Η προσέγγιση είναι ίδια: Να επικεντρωθούμε στα δυνατά και αδύνατα σημεία του αντιπάλου και τα δικά μας».Αναφορικά με την πίεση και τη διαχείρισή της υπογράμμισε: «Η πίεση είναι πάντα ίδια. Κάθε άνθρωπος την διαχειρίζεται διαφορετικά. Εγώ θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Πρέπει να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Παίζουμε σε τρίτο σερί Final Four, εγώ έχω πέντε. Άλλοι έχουν περισσότερα, άλλοι λιγότερα. Ξέρω καλά πώς είναι η διαχείριση ενός Final Four. Πώς είναι τα πράγματα με τα ΜΜΕ, πώς είναι εκεί με τον κόσμο, πώς πρέπει να ετοιμαστούμε, γίνεται χαμός με τα εισιτήρια, μας πιέζει κόσμος και δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Στεναχωρουμε κόσμο. Μέσα σε όλο αυτό το έντονο διάστημα, πρέπει να μείνεις συγκεντρωμένος σε αυτά που έκανες όλη την χρονιά. Να έχεις μία ρουτίνα. Η εμπειρία παίζει ρόλο σε αυτό. Επειδή γενικά το κλαμπ μας είναι έμπειρο και έχει πάει σε πολλά Final Four, οι άνθρωποι γύρω μας λύνουν πολλά από τα προβλήματα, αυτό είναι το βασικό: Να πάμε σε μία ρουτίνα προπονήσεων χωρίς να διαφοροποιήσουμε τα πράγματα. Απλώς τις συνήθειες που αποκτήσαμε όλη την χρονιά να τις εκτελέσουμε σε αυτό το ματς».Ερωτηθείς αν πιστεύει πως η μοίρα χρωστά κάτι στον Ολυμπιακό για τον τρόπο που έχασε στα δύο τελευταία Final 4 αρκέστηκε να απαντήσει: «Ας το ελπίσουμε».Για τον χαρακτηρισμό της πεινασμένης αγέλης που έχουν οι παίκτες του τόνισε: «Έχει αποδειχθεί. Είναι ξεκάθαρο. Είναι μία έκφραση που χρησιμοποιούν οι παίκτες για πλάκα και οι δημοσιογράφοι. Ο τρόπος που μπήκαμε στα playoffs απέδειξε πολλά για την σκληράδα αυτής της ομάδας. Χωρίς να υπάρξουν μάλιστα παίκτες που έβγαλαν μάτια, σκοράροντας 30 πόντους. Η αντίδραση που είχαμε στο Game 4 με την Μπαρτσελόνα που κερδίσαμε με 30 πόντους, ενώ είχαμε χάσει όπως χάσαμε το προηγούμενο, όπου η EuroLeague παραδέχθηκε ότι έπρεπε να κερδίσουμε. Αλλά και το επόμενο παιχνίδι, το πώς μπήκαμε να παίξουμε εκεί, δείχνει ένα μέταλλο σε αυτή την ομάδα, που έχει αποδειχθεί. Το μέταλλο αυτό δεν φάνηκε πέρυσι στον τελικό, θα μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει, αλλά αυτό είναι το μπάσκετ. Ας ελπίσουμε να είμαστε από την φωτεινή πλευρά φέτος».Σε ερώτηση αν τον ικανοποιεί η καθιέρωση του Ολυμπιακού στο υψηλότερο επίπεδο απάντησε: «Όχι απλώς με ικανοποιεί, θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα. Δείχνει ότι ο Ολυμπιακός παραμένει εδώ. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτό τον σύλλογο κάτι γίνεται καλά».Τέλος, στο μείζον ερώτημα αν προτιμά νοκ άουτ Final 4 ή σειρές αγώνων είπε: «Είμαι υπέρ στο Final Four, επειδή θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό μπασκετικό γεγονός στην Ευρώπη. Εμπεριέχει ένα ρίσκο για το αν το παίρνει η καλύτερη ομάδα. Είναι όμως σαν το Final Four του NCAA, που είναι το πιο σπουδαίο γεγονός μπάσκετ στην Αμερική. Έτσι είναι και στην Ευρώπη. Όλοι ξέρετε τι σημαίνει. Το να συμμετέχεις έτσι σε αυτά τα δύο παιχνίδια είναι το πιο σημαντικό».

