«Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης αυτή τη στιγμή. Καμία», διαβεβαίωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, σε τηλεοπτική συνέντευξή της στο OPEN.

«Είμαστε στο υψηλότερο μέσο όρο ηλικίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, παρά τη δημογραφική κρίση, έχουν γίνει αρκετά βήματα, έτσι ώστε το ασφαλιστικό μας σύστημα να είναι βιώσιμο»

Ερωτηθείσα αναφορικά με τη ρύθμιση για όσους πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν και έχουν οφειλές προς τον ΕΦΚΑ, η υπουργός απάντησε:

«Ο κόσμος την έχει δουλέψει τη σύνταξή του και θέλουμε να την λαμβάνει. Γι' αυτό, αυξήσαμε κατά 50% το όριο των οφειλών, ώστε οι συνταξιούχοι με οφειλές να μπορούν να λαμβάνουν τη σύνταξή τους με μια μικρή παρακράτηση. Αυτό προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία αυξήσαμε το όριο των οφειλών από τις 20.000 ευρώ στις 30.000 ευρώ».

Για τους εργαζόμενους συνταξιούχους, η κ. Μιχαηλίδου είπε πως μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου ήταν γνωστό ότι οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι ήταν λιγότεροι από 30.000.

«Τον πρώτο μήνα από τη λειτουργία της πλατφόρμας, ο αριθμός τους διπλασιάστηκε και, πλέον, έχει τριπλασιαστεί και έχει ξεπεράσει τους 84.000. Θεωρούμε ότι μέχρι το καλοκαίρι θα έχουμε σπάσει το όριο των 180.000 εργαζόμενων συνταξιούχων».

Για τα αναδρομικά, η κ. Μιχαηλίδου υπογράμμισε τα ακόλουθα:

«Τα αναδρομικά είναι μια δυναμική κατάσταση και αυτό, γιατί συνεχώς γίνονται επανυπολογισμοί. Κάθε δίμηνο έχουμε πληρωμές αναδρομικών. Είναι προτεραιότητα στον ΕΦΚΑ μαζί με την επίσπευση της έκδοσης των συντάξεων. Πληρώθηκαν ΔΕΚΟ, πληρώθηκαν οι συνταξιούχοι της Ολυμπιακής και, σε λίγο καιρό, ακολουθούν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Μέσα στον Μάιο έχουμε και άλλα αναδρομικά».

Αναφορικά με το επίδομα μητρότητας, η υπουργός Εργασίας τόνισε:

«Το επίδομα μητρότητας, που δίνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), είναι ανταποδοτικό για τις γυναίκες που εργάζονται και πρέπει να έχουν μια αναπλήρωση του εισοδήματός τους. Τώρα, αυτό που εξετάζουμε είναι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για τις γυναίκες ναυτικούς που δεν καλύπτονταν με το επίδομα μητρότητας. Εξετάζουμε τι ρυθμίσεις μπορούμε να θεσπίσουμε, έτσι ώστε δικαίως να μπορέσουμε να καλύψουμε και τις γυναίκες που είναι στη θάλασσα».

Τέλος, για τα κατασκηνωτικά προγράμματα του ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ, επεσήμανε:

«Βοηθάμε την οικογένεια και αυτό το κάνουμε έμπρακτα. Σήμερα, ανοίγει και η πλατφόρμα του ΕΦΚΑ για 36.000 παιδιά, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, έτσι ώστε να μπορέσουν να πάνε στην κατασκήνωση. Μέσω της ΔΥΠΑ, 70.000 παιδιά θα κάνουν δωρεάν διακοπές έως και έναν μήνα. Μάλιστα, προβλέπεται υψηλότερη μοριοδότηση για παιδιά από μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και για παιδιά με αναπηρία».

Πηγή: skai.gr

