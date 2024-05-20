«Τα επόμενα χρόνια θα είναι χρόνια τεράστιων αλλαγών προς το καλύτερο για τη Θεσσαλονίκη», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια της συνάντησης που είχε το μεσημέρι της Δευτέρας με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη, στο δημαρχείο.

Ο κ. Αγγελούδης υποδέχτηκε τον πρωθυπουργό στην είσοδο του μεγάρου και ακολούθως οι δυο τους μετέβησαν στο γραφείο του 3ου ορόφου. Εκεί, ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον δήμαρχο για τη φιλοξενία, σε αυτή την πρώτη συνάντηση εντός του δημαρχείου και πρόσθεσε:

«Έχουμε ήδη αναπτύξει μια πολύ καλή συνεργασία. Και νομίζω πως τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά. Βλέπω μια διαφορά στον τομέα της καθαριότητας και ένα σχέδιο που υλοποιεί ο δήμος».

Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στο έργο του μετρό, λέγοντας πως θα δοθεί προς χρήση στους πολίτες μέχρι το τέλος του έτους, αλλά και στην κυκλοφορία των πρώτων ηλεκτρικών λεωφορείων στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. «Μέχρι τον Ιούνιο θα κυκλοφορούν και τα 110 ηλεκτρικά λεωφορεία. Είναι σύγχρονα, αθόρυβα, με κλιματισμό, ράμπες για τους συμπολίτες μας με αναπηρία», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Στην πόλη υπάρχει μια μεγάλη δραστηριότητα από τον ιδιωτικό τομέα, όχι μόνο στη φιλοξενία, στην υγεία, σημαντικές υποδομές μεταποίησης και αυτό λέει πως όλοι αντιλαμβάνονται το μέλλον της Θεσσαλονίκης. Έχουμε λόγο να είμαστε πολύ αισιόδοξοι», συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης, στη διάρκεια της πρώτης κουβέντας ενώπιον των δημοσιογράφων.

Ο κ. Αγγελούδης, από την πλευρά του, ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για την υποστήριξη και την οικονομική ενίσχυση που δόθηκε προς τον δήμο τόσο στον τομέα της καθαριότητας όσο και στο έργο της πλατείας Ελευθερίας:

«Ήδη το σχέδιο για την καθαριότητα εφαρμόζεται και θα διαπιστώσετε τη διαφορά στην εικόνα της πόλης. Για την πλατεία Ελευθερίας ήδη έχουμε ανάδοχο τον οποίο θα ανακοινώσουμε, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τις επόμενες δέκα μέρες. Μέσα σε τέσσερις μήνες το έργο δημοπρατήθηκε και νομίζω πως τον Οκτώβρη μπορεί να θεμελιωθεί η πλατεία Ελευθερίας».

Αμέσως μετά ακολούθησε κατ' ιδίαν συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Αγγελούδη, παρουσία του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σταϊκούρα και του υφυπουργού Υποδομών Νίκου Ταχιάου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δήμαρχος έθιξε στον πρωθυπουργό τα προβλήματα της σχολικής στέγης, των κατεστραμμένων δρόμων και πεζοδρομίων ζητώντας οικονομική ενίσχυση, ενώ στο επίκεντρο της κουβέντας βρέθηκε και το γήπεδο του ΠΑΟΚ, με αφορμή την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον Δικέφαλο του Βορρά.

«Εάν καταφέρετε να φέρετε στην πόλη πρωτάθλημα και κύπελλο, θα είναι εντυπωσιακό νταμπλ»

«Πολλοί χάρηκαν για το πρωτάθλημα. Εγώ χαίρομαι γιατί είχαμε ένα εξαιρετικό και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Κέρδισε η καλύτερη ομάδα και το πρωτάθλημα ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Είναι σημαντικό αυτό για την πόλη, αλλά σήμερα το πρωί η πόλη ήταν καθαρή και αυτό σημαίνει πως κάποιοι δούλεψαν το βράδυ για να διαχειριστούν τα γλέντια που έγιναν», είπε ο κ. Μητσοτάκης στη συζήτηση με τον δήμαρχο που έγινε μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες.

«Δικαιολογημένη η χαρά της πόλης και εάν μού επιτρέπετε, υπάρχουν βάσιμες ελπίδες ότι θα επαναληφθεί και το επόμενο Σαββατοκύριακο», συμπλήρωσε ο κ. Αγγελούδης, με τον πρωθυπουργό να ανταπαντά:

«Εάν καταφέρετε να φέρετε και πρωτάθλημα και κύπελλο τότε θα είναι ένα εντυπωσιακό νταμπλ».

Αμέσως μετά τη λήξη της κατ' ιδίαν συνάντησης του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Αγγελούδη, ακολούθησε μια σύντομη σύσκεψη με όλη τη διοίκηση. Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τους αντιδημάρχους και τους εντεταλμένους συμβούλους για τα έργα που τρέχουν στην πόλη.

«Αισθάνομαι πολύ αισιόδοξος ότι εντός αυτής της κυβερνητικής θητείας, που σε μεγάλο βαθμό συμπίπτει με τη δική σας θητεία, θα μιλάμε στο τέλος της τετραετίας για μια άλλη πόλη. Για ολοκλήρωση σημαντικών έργων υποδομής», τούς είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

