Δούκας για Βοτανικό: Νέα πράσινη πολιτεία, ενάμισι χιλιόμετρο από το Σύνταγμα 

Για μια νέα πράσινη πολιτεία σε απόσταση μόλις ενάμισι χιλιομέτρου από το Σύνταγμα, έκανε λόγο στο Action 24 ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.



«Έχουμε κάνει μία σειρά από σημαντικές δράσεις τους τέσσερις πρώτους μήνες. Ενδεικτικά, έχουμε βάλει πάνω από 2.000 δέντρα στην πόλη και νομίζω θα πιάσουμε τον στόχο των 5.000 δέντρων μέσα στη χρονιά. 5.000 μόνο θα προσπαθήσουμε να βάλουμε και στον Βοτανικό» τόνισε ο κ. Δούκας.



«Σκεφτείτε σε ενάμισι χιλιόμετρο από το Σύνταγμα, να υπάρχει μία νέα πολιτεία πράσινη, με δύο βιοκλιματικά γήπεδα, αλλά και με ελεύθερους χώρους πρασίνου και πολιτισμού. Στις μεταφυτεύσεις μας από την αρχή της χρονιάς, πετυχαίνουμε ποσοστά πάνω από 80%. Έχουμε ήδη κάνει αναπλάσεις σε 5.000 τετραγωνικά μέτρα πεζοδρομίων» ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος.



Όσον αφορά τις δράσεις του Δήμου για το αυξημένο κόστος ζωής και ειδικά το κόστος της ενέργειας, τόνισε ότι εμείς δημιουργήσαμε το Γραφείο Καταπολέμησης Ενεργειακής Φτώχειας. Δεν είναι μακέτα, υπάρχει στο Σεράφειο. Έχουμε 60 εξειδικευμένους, καταρτισμένους και πιστοποιημένους Συμβούλους, οι οποίοι θα βρίσκουν τα νοικοκυριά, που έχουν πρόβλημα να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους και θα τα βοηθούν να μπουν σε χρηματοδοτικά προγράμματα, για να εξασφαλίσουν ενεργειακές αναβαθμίσεις. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι θα έχουν και μία κάρτα με εκπτώσεις σε συμβεβλημένες επιχειρήσεις.



Στόχος μας είναι σε 2-3 χρόνια, όταν ο Δήμος θα παράγει καθαρή ηλεκτρική ενέργεια, να τη διανέμουμε στα φτωχά και ευάλωτα νοικοκυριά. Γι' αυτό φτιάξαμε την Αθηναϊκή Ενεργειακή Συμμαχία μαζί με 7 όμορους Δήμους και αυξάνονται συνέχεια. Η ισχύς εν τη ενώσει. Και τι κάνουμε; Φτιάχνουμε ενεργειακές κοινότητες σε κάθε Δήμο και μια πολλή μεγάλη. Για παράδειγμα, στον Δήμο Μαραθώνα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα χωράφι για να τοποθετήσουμε φωτοβολταϊκά και την ενέργεια που θα παράγουμε να την διοχετεύουμε σε κάποιους κατοίκους στην Αθήνα, στον Μαραθώνα και σε άλλες περιοχές.

Για τα μέγιστα επιτρεπόμενα ύψη οικοδομών και το μπόνους που προβλέπει ο ΝΟΚ

Ήταν προεκλογική δέσμευσή μου να οχυρωθεί η πόλη απέναντι στο τσιμέντο. Αυτό που αποφασίσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, είναι να παγώσουμε τις άδειες κτιρίων που ξεπερνούν κατά πολύ το ύψος που αντέχει μία πόλη. Ο Δήμος παγώνει μια απόφαση για τις άδειες για τα υψηλότερα κτίρια, διότι έτσι κι αλλιώς σε πάρα πολλές περιπτώσεις επικρατούσε χάος, το οποίο κατέληγε σε δικαστικές διαμάχες. Δίνονταν άδειες για πολύ ψηλά κτίρια, μετά ακολουθούσαν δικαστικές αποφάσεις και ακυρώνονταν.



Στην Ευρώπη των πόλεων και των περιφερειών, την οποία επιθυμούμε, πρέπει να μπορούν να αποφασίζουν οι δημοτικές αρχές για την πόλη που θέλουν. Πρέπει να μπορούν να αποφασίζουν ποιο είναι το ύψος των κτιρίων, το οποίο θα επιτρέπει να αναπνεύσει η πόλη. Αν κλείσουμε όλη την πόλη και δεν μπορεί να δει κανείς την Ακρόπολη, αν υπάρχουν στενά τα οποία δεν τα βλέπει ποτέ ο ήλιος, αν υπάρχουν περιοχές όπου τα κτίρια είναι τόσο ψηλά που δημιουργούν συνολικό πρόβλημα, δεν είναι σημαντικό να μπορεί η δημοτική αρχή να πει ότι τα κτίρια πρέπει να έχουν ένα ορισμένο ύψος;



Και να πω και κάτι σαν καθηγητής, υπήρχε και μία μεγάλη στρέβλωση στον κανονισμό των κτιρίων. Θα μπορούσαν τα μπόνους να είναι να μειώσουν τον ΦΠΑ ή διάφορους άλλους φόρους, αλλά όχι να αντισταθμίζεις ένα περιβαλλοντικό όφελος με ένα αρνητικό. Στην πραγματικότητα εμείς θωρακίζουμε την πόλη και βάζουμε stop στο ακραίο ύψος των κτιρίων. Εμένα με ψήφισαν οι πολίτες και σε αυτούς πρέπει να απολογούμαι. Και οι πολίτες μας λένε ότι δεν μπορούν να αναπνεύσουν.

Για την ασφάλεια

Θα προσληφθούν αρκετοί νέοι δημοτικοί αστυνομικοί. Θα φτάσουμε τους 180. Η προκήρυξη είναι σε εξέλιξη. Ελπίζω το αργότερο μέχρι το τέλος του χρόνου να τους έχουμε. Υπογράψαμε, επίσης Μνημόνιο Συνεργασίας Δημοτικής Αστυνομίας και ΕΛΑΣ. Χρειάζονται κοινές περιπολίες σε δύσκολες περιοχές. Να υπάρχει ο αστυνομικός της γειτονιάς αλλά να υπάρχει και η ΕΛΑΣ, όταν υπάρχει ένα πολύ σοβαρό περιστατικό στο οποίο δεν μπορεί να παρέμβει η Δημοτική Αστυνομία. Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, θα ανακοινώσουμε και μία εφαρμογή στο κινητό μέσα από την οποία θα μπορεί κάποιος γρήγορα, όταν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και αισθάνεται ανασφάλεια, να στέλνει εύκολα μήνυμα στους οικείους του και στην ΕΛΑΣ με το στίγμα της τοποθεσίας που βρίσκεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Αθήνα να "σπάσουμε" το αίσθημα φόβου και ανασφάλειας.

Για το Μετρό και τις πλατείες

Βεβαίως το Μετρό είναι ένα φιλοπεριβαλλοντικό και φιλολαϊκό μέσο, είναι πολύ σπουδαίο και πρέπει να προχωρήσει. Όμως, πρέπει να προχωρήσει με ταχύτητα. Δεν μπορεί να κλείνουν πέντε πλατείες, να μπαίνουν παντού λαμαρίνες και να ρωτάμε πότε θα τις παραδώσουμε στον κόσμο και να μη μας λέει κανένας ξεκάθαρα πότε. Ή να λέει σε δέκα χρόνια. Για παράδειγμα πήγα στην Κωνσταντινούπολη. Μου έλεγε ο κ. Ιμάμογλου, ότι κάθε 6 μήνες ανοίγει ένα νέο σταθμό μετρό και ότι παραδίδει τις πλατείες αρκετά νωρίτερα, για να μην πιεστεί η πόλη. Σε πολλές περιπτώσεις έχει επεκταθεί το εργοτάξιο και φτάνει ενάμιση μέτρο από την πόρτα των σπιτιών των κατοίκων. Δεν είναι μόνο τα Εξάρχεια. Στο Κολωνάκι είναι διαφορετικά; Πότε θα δώσουν στο Κολωνάκι την πλατεία; Το ξέρει κανένας; Δεν πρέπει ο εργολάβος να βγει να το πει; Είναι το 2027 ή το 2030 ή το 2035; Γιατί πρέπει στην Ελλάδα το μετρό να γίνεται ανέκδοτο; Να τρέχει γρήγορα. Όλοι αυτό θέλουμε. Να μειώνεται και η επίπτωση στους κατοίκους. Νομίζω ότι σε όλες τις πλατείες στα Εξάρχεια, στο Κολωνάκι, στην Κυψέλη όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο. Εγώ σαν Δήμαρχος αυτό θέλω. Μάλιστα πιέζω πάρα πολύ. Πάμε με σχέδια, συμμετέχουμε σε συσκέψεις, δίνουμε μάχες για να κρατήσουμε πράσινους χώρους. Στο πάρκο Ριζάρη δίνουμε μία σημαντική μάχη για να παραμείνουν τα δέντρα και ο χώρος πρασίνου στην περιοχή και να περιορίσουμε όσο γίνεται το εργοτάξιο. Όπου μπορώ να παρέμβω, το κάνω.

Για τα παράνομα τραπεζοκαθίσματα

Έχουμε διπλασιάσει τους ελέγχους και τον αριθμό των προστίμων. Το αμέσως επόμενο διάστημα στη Δημοτική επιτροπή θα εγκριθούν και οι σφραγίσεις. Σε αυτό το θέμα θα είμαστε κάθετοι. Θα τηρηθεί ο νόμος. Αλλά πρέπει να αυξηθούν και τα πρόστιμα, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι όσο ένας καφές. Ξέρετε τί συμβαίνει; Πηγαίνουμε και σηκώνουμε τραπεζοκαθίσματα και μπορεί, μετά από 5 ώρες, τα τραπεζοκαθίσματα να είναι ξανά εκεί. Δεν τους ενοχλεί δηλαδή να πληρώσουν το πρόστιμο, γιατί είναι πολύ λίγα τα λεφτά. Σου λέει και ο άνθρωπος που έχει μία επιχείρηση, θα πληρώσω το πρόστιμο και όλα καλά.

Για τον Λόφο Στρέφη

Στον Λόφο Στρέφη φτιάχνεται το γηπεδάκι του μπάσκετ και η παιδική χαρά, κάναμε δενδροφυτεύσεις. Και βεβαίως θα προχωρήσουμε και σε άλλες εργασίες, όπως η ενίσχυση του φωτισμού. Από την χορηγία είχαν δαπανηθεί κοντά στις 750.000 ευρώ, με σχεδόν μηδενικό αποτέλεσμα, διότι υπήρχε μία μόνιμη σύγκρουση εκεί, ανάμεσα στους κατοίκους και την αστυνομία. Εμείς παραδώσαμε τον λόφο του Στρέφη και κάνουμε αγώνα για να μπορέσει να βελτιωθεί και να είναι ένας λόφος για όλους τους κατοίκους της Αθήνας. Όλοι έχουν τα ίδια δικαιώματα. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε την ανάπλαση μαζί με τους κατοίκους.

Πηγή: skai.gr

