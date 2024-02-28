Λογαριασμός
Απάντηση Πεσκόφ στον Όρμπαν: Δεν απειλούμε όσους δεν μας απειλούν 

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία επιδιώκει να διαφυλάξει τη δική της εθνική ασφάλεια

Peskov

Η Ρωσία δεν αποτελεί κίνδυνο για τις χώρες από τις οποίες δεν αντιμετωπίζει καμία απειλή, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, απορρίπτοντας ως αβάσιμες τις ανησυχίες που εξέφρασε νωρίτερα ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν.

"Δεν συμφωνούμε σε όλα με τον κ. Όρμπαν. Ωστόσο, αντίθετα με όσα λένε επίμονα αξιωματούχοι της ΕΕ, η Ρωσία δεν αποτελεί απειλή για τις χώρες που δεν είναι εχθρικές προς τη Ρωσία και δεν επιδιώκουν να γίνουν αντιρωσική οντότητα. Τούτου λεχθέντος, οι ανησυχίες για αυτό είναι αβάσιμες", σημείωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, σχολιάζοντας την παρατήρηση του Όρμπαν ότι η Ουγγαρία δεν θα ήθελε να μοιράζεται σύνορα με τη Ρωσία.



Ωστόσο, σύμφωναμε το πρακτορείο TASS, o Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία επιδιώκει να διαφυλάξει τη δική της εθνική ασφάλεια.

Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Index, ο Ούγγρος πρωθυπουργός δήλωσε νωρίτερα ότι μια κατάσταση όπου η χώρα του δεν μοιράζεται σύνορα με τη Ρωσία  θα ήταν προς το συμφέρον της ασφάλειάς της, καθώς «έχει κακές αναμνήσεις από την εποχή που συνέβαινε αυτό».
 
