Η Ρωσία δεν αποτελεί κίνδυνο για τις χώρες από τις οποίες δεν αντιμετωπίζει καμία απειλή, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, απορρίπτοντας ως αβάσιμες τις ανησυχίες που εξέφρασε νωρίτερα ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν.



"Δεν συμφωνούμε σε όλα με τον κ. Όρμπαν. Ωστόσο, αντίθετα με όσα λένε επίμονα αξιωματούχοι της ΕΕ, η Ρωσία δεν αποτελεί απειλή για τις χώρες που δεν είναι εχθρικές προς τη Ρωσία και δεν επιδιώκουν να γίνουν αντιρωσική οντότητα. Τούτου λεχθέντος, οι ανησυχίες για αυτό είναι αβάσιμες", σημείωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, σχολιάζοντας την παρατήρηση του Όρμπαν ότι η Ουγγαρία δεν θα ήθελε να μοιράζεται σύνορα με τη Ρωσία.

Πηγή: skai.gr

Ωστόσο, σύμφωναμε το πρακτορείο TASS, o Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία επιδιώκει να διαφυλάξει τη δική της εθνική ασφάλεια.Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Index, ο Ούγγρος πρωθυπουργός δήλωσε νωρίτερα ότι μια κατάσταση όπου η χώρα του δεν μοιράζεται σύνορα με τη Ρωσία θα ήτανκαθώς «έχει κακές αναμνήσεις από την εποχή που συνέβαινε αυτό».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.