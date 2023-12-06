Το Συνταγματικό Δικαστήριο του Περού διέταξε σήμερα την "άμεση" απελευθέρωση του πρώην προέδρου του Περού Αλμπέρτο Φουτζιμόρι, 85 ετών, ο οποίος εκτίει ποινή φυλάκισης 25 ετών από το 2009 για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας σε φυλακή της Λίμα.

Σύμφωνα με την εντολή που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου, το Συνταγματικό Δικαστήριο "διατάσσει" την "άμεση" απελευθέρωση του πρώην προέδρου (1990-2000), ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τον θάνατο 25 ανθρώπων σε δύο σφαγές που διέπραξε ένας κομάντο του στρατού στο πλαίσιο αυτού που αποκαλείτο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας (1980-2000).

Το δικαστήριο, κατά της εντολής του οποίου δεν μπορεί να ασκηθεί έφεση, επαναφέρει τη χάρη που δόθηκε στον Φουτζιμόρι το 2017 και ανακλήθηκε δύο χρόνια αργότερα από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο πρώην πρόεδρος υποφέρει συχνά από αναπνευστικά και νευρολογικά προβλήματα, όπως παράλυση του προσωπικού νεύρου και υπέρταση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

