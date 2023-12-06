Το Ισραήλ δεν κάνει αρκετά για να επιτρέψει να εισέλθουν στη Γάζα περισσότερα καύσιμα και βοήθεια, και θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες, δήλωσε την Τρίτη ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών Μάθιου Μίλερ, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον συνεργάζεται με το Ισραήλ για να επιτρέψει την είσοδο περισσότερων φορτηγών στον παλαιστινιακό θύλακα.

"Δεν γίνονται αρκετά επί του παρόντος. Το επίπεδο της βοήθειας που εισέρχεται δεν είναι αρκετό. Πρέπει να αυξηθεί και το έχουμε καταστήσει σαφές στην κυβέρνηση του Ισραήλ. Το επίπεδο των καυσίμων που εισέρχεται δεν είναι αρκετό. Πρέπει να αυξηθεί", δήλωσε ο Μίλερ στους δημοσιογράφους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

