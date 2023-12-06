Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ακύρωσε την προγραμματισμένη σήμερα ομιλία του ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου λόγω ενός γεγονότος της "τελευταίας στιγμής", δήλωσε ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σουμέρ.

"Ο Ζελένσκι δεν μπορεί να έρθει στην ενημέρωσή μας στις 15.00, κάτι συνέβη την τελευταία στιγμή", δήλωσε ο Αμερικανός γερουσιαστής στους δημοσιογράφους.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας επρόκειτο να μιλήσει μέσω βιντεοδιάσκεψης στο αμερικανικό Κογκρέσο, ελπίζοντας να αποσπάσει την αποδέσμευση ενός νέου αλλά καίριας σημασίας πακέτου βοήθειας για τη χώρα του που είναι σε πόλεμο.

Η Ουάσινγκτον είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής στρατιωτικής βοήθειας στο Κίεβο, έχοντας δώσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια μετά τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

Ωστόσο, η υπόσχεση του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν να συνεχίσει να υποστηρίζει οικονομικά την Ουκρανία κινδυνεύει σοβαρά, ένα καταστροφικό σενάριο για το Κίεβο, του οποίου η αντεπίθεση, προκαλεί απογοητεύσει καθώς δεν έχει φέρει τα προσδοκώμενα εδαφικά κέρδη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

