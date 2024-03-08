Οι παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας με ρίψεις από τον αέρα ή διά θαλάσσης δεν μπορούν «να υποκαταστήσουν» αυτές μέσω χερσαίων οδών, τόνισε χθες Πέμπτη η συντονίστρια του ΟΗΕ για την αρωγή στον παλαιστινιακό θύλακο.

«Έχω αναφερθεί στη σημασία της διαφοροποίησης των χερσαίων οδών εφοδιασμού. Αυτή είναι η βέλτιστη λύση: είναι ευκολότερη, ταχύτερη, φθηνότερη, κυρίως επειδή γνωρίζουμε πως χρειαζόμαστε συνεχή ανθρωπιστική βοήθεια για τους κατοίκους της Γάζας για μακρά περίοδο», τόνισε η Σίγκριντ Κάαχ κατά τη διάρκεια συνεδρίασης κεκλεισμένων των θυρών του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Αναφερόμενη στις πρόσφατες αεροπορικές ρίψεις των ΗΠΑ και άλλων χωρών, εξήρε αυτό το «σύμβολο υποστήριξης στους άμαχους στη Γάζα», μια «απόδειξη της ανθρωπιάς που μοιραζόμαστε», επισήμανε όμως πως πρόκειται για «σταγόνα στον ωκεανό».

«Ο αέρας και η θάλασσα δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις παραδόσεις μέσω χερσαίων οδών», επέμεινε η ολλανδή πρώην υπουργός, που ονομάστηκε τον Δεκέμβριο συντονίστρια για ζητήματα αρωγής, έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας που ζητούσε παραδόσεις βοήθειας «μεγάλης κλίμακας» στον παλαιστινιακό θύλακο. Μολονότι αναγνώρισε πως οτιδήποτε «επιπλέον αυτή την κρίσιμη στιγμή είναι πολύ σημαντικό».

Εξέφρασε ικανοποίηση για την αναγγελία των ΗΠΑ ότι θα οικοδομηθεί προσωρινός λιμένας στη Λωρίδα της Γάζας για να παραδίδεται διά θαλάσσης ανθρωπιστική βοήθεια, σημειώνοντας πως και άλλες «μεγάλες χώρες» θα συμμετάσχουν στον «θαλάσσιο διάδρομο» από την Κύπρο.

Τα μέλη του ΣΑ «επαναβεβαίωσαν τη σημασία που έχει να ανταποκριθούμε στις επείγουσες ανθρωπιστικές ανάγκες στη Γάζα μέσω όλων των πιθανών οδών», είπε από την πλευρά του ο Γιαμαζάκι Καζουγιούκι, ο πρεσβευτής της Ιαπωνίας στα Ηνωμένα Έθνη. Η Ιαπωνία ασκεί την εναλλασσόμενη προεδρία του κορυφαίου οργάνου του ΟΗΕ τον Μάρτιο.

Ερωτηθείσα για τα κυριότερα εμπόδια στις παραδόσεις βοήθειας στον πληθυσμό στη Λωρίδα της Γάζας, η Σίγκριντ Κάαχ κάλεσε να ανοίξουν περισσότερες χερσαίες διελεύσεις και στάθηκε επίσης στην περίπλοκη διαδικασία ελέγχων στα σύνορα.

Και καθώς «οι μάχες συνεχίζονται και ο κόσμος είναι απελπισμένος», ο κοινωνικός ιστός «σχίζεται» και η «ανομία» αυξάνεται, «είναι ολοένα δυσκολότερο για εμάς», αφού γίνουν έλεγχοι, «να παραλάβουμε και να διανείμουμε» τη βοήθεια «με ασφάλεια», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ εξήγησε χθες πως τα φορτηγά που φθάνουν στο σημείο διέλευσης στη Ράφα, στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο, πρέπει, αφού επιθεωρηθούν, να ξεφορτωθούν στην παλαιστινιακή πλευρά: η βοήθεια φορτώνεται σε άλλα οχήματα, συχνά μικρότερα, ο αριθμός των οποίων δεν επαρκεί.

Ο πόλεμος ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο Ισραήλ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 1.160 ανθρώπους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Στη Λωρίδα της Γάζας έχουν χάσει τη ζωή τους ως τώρα τουλάχιστον 30.800 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους άμαχοι, κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποίησε τουπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

