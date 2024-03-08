Η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα βασανιστήρια δήλωσε σήμερα ότι ερευνά καταγγελίες για βασανισμούς και κακομεταχείριση Παλαιστίνιων κρατουμένων στο Ισραήλ και έχει ξεκινήσει συνομιλίες για να επισκεφθεί τη χώρα.

Μιλώντας στο πρακτορείο Reuters στο περιθώριο της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γενεύη, η Δρ Άλις Τζιλ Έντουαρντς είπε ότι πρόσφατα έλαβε καταγγελίες για βασανιστήρια και κακομεταχείριση Παλαιστίνιων που κρατούνται στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη ή ως αποτέλεσμα του πολέμου στη Γάζα, όπου το Ισραήλ μάχεται με την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς.

«Το εξετάζω αυτήν την περίοδο και διεξάγω μια έρευνα εύρεσης αποδείξεων. Καλώ τη (…) Χαμάς, το κράτος της Παλαιστίνης, το Ισραήλ, να αφήσουν κάτω τα εργαλεία βασανιστηρίων, να επικεντρωθούν πραγματικά στην ειρήνη και την προοπτικής της συνύπαρξης ως γείτονες στο μέλλον», τόνισε.

Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποιο σχόλιο από την ισραηλινή διπλωματική αποστολή στη Γενεύη.

Το γραφείο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ λέει ότι έχει λάβει πολλές αναφορές περί μαζικής κράτησης, κακομεταχείρισης και εξαναγκαστικής εξαφάνισης Παλαιστινίων στη βόρεια Γάζα από τον ισραηλινό στρατό και έχει καταγράψει τις συλλήψεις χιλιάδων στη Δυτική Όχθη. Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι η επιχείρησή του στη Γάζα έχει ως στόχο «να εξαλείψει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Χαμάς» αλλά και να διασωθούν οι όμηροι που κρατούνται ακόμη από την παλαιστινιακή οργάνωση μετά την επίθεσή της στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου.

Η Έντουαρντς είπε επίσης ότι έχει θέσει υπόψη των παλαιστινιακών αρχών, μέσω της Μόνιμης Παλαιστινιακής Αποστολής στη Γενεύη, τις καταγγελίες για μαζικές δολοφονίες, ακρωτηριασμούς ομήρων και σεξουαλική βία σε βάρος τους. Πρόσθεσε όμως ότι έλαβε μια «απογοητευτική απάντηση» που «δεν έδειχνε καμία ενσυναίσθηση για εκείνα τα άτομα που υπέστησαν φρικτές ωμότητες στις 7 Οκτωβρίου».

Η Παλαιστινιακή Αποστολή δεν ανταποκρίθηκε σε ένα αίτημα για σχολιασμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

