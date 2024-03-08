Η κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Κυπριακής Δημοκρατίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου υπέρ της ενεργοποίησης θαλάσσιου διαδρόμου για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα:

«Η Γάζα είναι αντιμέτωπη με μια δεινή ανθρωπιστική κατάσταση, καθώς αθώες παλαιστινιακές οικογένειες και παιδιά χρειάζονται απεγνωσμένα βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Γι’ αυτό σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, οι Κάτω Χώρες, η Κυπριακή Δημοκρατία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοινώνουμε την πρόθεσή μας να ανοίξουμε έναν θαλάσσιο διάδρομο για την παράδοση των αναγκαίων πρόσθετων εφοδίων ανθρωπιστικής βοήθειας δια θαλάσσης.

Ο ηγετικός ρόλος της Κύπρου στη δημιουργία της πρωτοβουλίας Αμάλθεια —η οποία προβλέπει έναν μηχανισμό για την ασφαλή αποστολή βοήθειας από την Κύπρο προς τη Γάζα δια θαλάσσης— ήταν καθοριστικός και έδωσε τη δυνατότητα να πραγματοποιηθεί αυτή η κοινή προσπάθεια για τη διάνοιξη θαλάσσιου διαδρόμου. Από κοινού, τα έθνη μας προτίθενται να αξιοποιήσουν αυτό το μοντέλο για να παράσχουν σημαντική πρόσθετη βοήθεια δια θαλάσσης, σε συντονισμό με την ανώτερη συντονίστρια ανθρωπιστικής βοήθειας και ανασυγκρότησης των Ηνωμένων Εθνών για τη Γάζα κ. Sigrid Kaag, η οποία είναι επιφορτισμένη με τη διευκόλυνση, τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την επαλήθευση της ροής βοήθειας προς τη Γάζα βάσει της απόφασης 2720 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Οι ειδικές προσπάθειες των ΗΑΕ να κινητοποιήσουν στήριξη για την πρωτοβουλία θα έχουν ως αποτέλεσμα την πρώτη αποστολή τροφίμων δια θαλάσσης στον λαό της Γάζας.

Η Κύπρος προσεχώς θα συγκαλέσει ανώτερους αξιωματούχους για να συζητήσουν πώς μπορεί να επισπευστεί αυτός ο θαλάσσιος δίαυλος στήριξης όσων έχουν ανάγκη, συμπληρωματικά προς τις χερσαίες και αεροπορικές διαδρομές, μεταξύ άλλων από την Αίγυπτο και την Ιορδανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν μια έκτακτη αποστολή υπό την ηγεσία του στρατού των ΗΠΑ για την εγκατάσταση προσωρινής προβλήτας στη Γάζα, σε συντονισμό με ανθρωπιστικούς εταίρους και άλλες χώρες, ώστε να καταστεί δυνατή η παράδοση σημαντικών ποσοτήτων βοήθειας δια θαλάσσης. Οι προσπάθειες αυτές θα συντονιστούν στενά με την κυβέρνηση του Ισραήλ.

Η απευθείας παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα δια θαλάσσης θα είναι περίπλοκη και τα έθνη μας θα συνεχίσουν να αξιολογούν και να προσαρμόζουν τις προσπάθειές τους για να εξασφαλίσουν την αποτελεσματικότερη δυνατή παροχή βοήθειας. Αυτός ο θαλάσσιος διάδρομος μπορεί και πρέπει να αποτελέσει μέρος μιας συνεχούς προσπάθειας για την αύξηση της ροής της ανθρωπιστικής βοήθειας και των εμπορικών αγαθών προς τη Γάζα μέσω όλων των δυνατών διαδρομών. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με το Ισραήλ για την επέκταση των παραδόσεων δια ξηράς, επιμένοντας να διευκολύνει περισσότερες διαδρομές και να ανοίξει πρόσθετα σημεία διέλευσης για την παροχή περισσότερης βοήθειας σε περισσότερους ανθρώπους. Επιβεβαιώνουμε ότι η προστασία της ζωής των αμάχων αποτελεί βασικό στοιχείο του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που πρέπει να γίνεται σεβαστό. Πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε περισσότερα για να εξασφαλίσουμε ότι η βοήθεια παρέχεται σε όσους τη χρειάζονται απεγνωσμένα.»

Λένα Φλυτζάνη

Πηγή: skai.gr

