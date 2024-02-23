Ουκρανία: Η Ρωσία λέει πως οι δυνάμεις της προωθήθηκαν δυτικότερα

Οι ρωσικές δυνάμεις προωθήθηκαν δυτικότερα μετά την κατάληψη της ουκρανικής πόλης Αβντιίβκα, όπως ανέφερε σήμερα το υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν επίσης έναν αριθμό όπλων που παρέλαβε η Ουκρανία από τη Δύση την περασμένη εβδομάδα, περιλαμβανομένων επτά πυραύλων κρουζ Storm Shadow που παρέλαβαν από τη Βρετανία, ενός κατευθυνόμενου αμερικανικού αντιαεροπορικού πυραύλου Πάτριοτ και οχήματος εκτόξευσης, και 42 πυραύλων HIMARS που εκτοξεύθηκαν από συστήματα πολλαπλής εκτόξευσης.

Το Reuters δεν μπορεί να εξακριβώσει από ανεξάρτητη πηγή αναφορές σχετικά με το πεδίο της μάχης.

Οι πρώτες γραμμές του πολέμου, που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια σαν αύριο, Σάββατο, δεν είχαν μετακινηθεί ουσιαστικά από τα τέλη του 2022 πριν από την κατάληψη της Αβντιίβκα, και η Ρωσία εξακολουθεί να ελέγχει λίγο κάτω από το ένα πέμπτο του ουκρανικού εδάφους.

Η κατάληψη της Αβντιίβκα, έπειτα από πολύμηνες μάχες με βαριές απώλειες και στις δύο πλευρές, ήταν το πρώτο σημαντικό κέρδος για τη Ρωσία μετά την κατάληψη της πόλης Μπαχμούτ τον περασμένο Μάιο.

Αφού κατέλαβαν την Αβντιίβκα, μονάδες της ομάδας "Κέντρο" των ρωσικών δυνάμεων "εξακολούθησαν να προωθούνται σε δυτική κατεύθυνση", ανέφερε η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας.

"Σε συνεργασία με την αεροπορία και το πυροβολικό, νίκησαν συσσωρεύσεις ανθρώπινου δυναμικού και εξοπλισμού των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων" σε έξι οικισμούς στη γύρω περιοχή, ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.