Η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων και εκ των κορυφαίων στελεχών του Δημοκρατικού κόμματος Νάνσι Πελόζι δήλωσε σήμερα ότι επαφίεται στον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να αποφασίσει εάν θα παραμείνει στην κούρσα για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, μετά τις αμφιβολίες που εκφράζονται για την κατάσταση της υγείας του.

Μετά την καταστροφική εμφάνισή του στην τηλεμαχία του Ιουνίου, απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπάιντεν επαναλαμβάνει συνεχώς ότι θα παραμείνει ο υποψήφιος του Δημοκρατικού κόμματος, το οποίο ωστόσο εμφανίζεται διχασμένο.

Η Πελόζι, που εξακολουθεί να ασκεί μεγάλη επιρροή στο κόμμα, είχε ήδη δηλώσει ότι είναι «θεμιτό» να αναρωτιέται κανείς για την κατάσταση της υγείας του προέδρου και άφησε σήμερα να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να αποφασίσει να αποσυρθεί.

«Επαφίεται στον πρόεδρο να αποφασίσει αν θα είναι υποψήφιος», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο MSNBC. «Τον προτρέπουμε όλοι να λάβει μια απόφαση επειδή ο χρόνος πιέζει».

Η ίδια ωστόσο δεν πήρε θέση: «Θέλω να κάνει αυτό που θα αποφασίσει και έτσι θα γίνει. Δεν έχει σημασία τι θα αποφασίσει, εμείς θα το ακολουθήσουμε», πρόσθεσε.

Πολλά στελέχη των Δημοκρατικών έχουν εκφράσει αμφιβολίες για την υγεία του Μπάιντεν και επτά βουλευτές έφτασαν στο σημείο να του ζητήσουν δημοσίως να αποσύρει την υποψηφιότητά του. Με αυτούς ενώθηκε το βράδυ της Τρίτης ένας γερουσιαστής, ο Μάικλ Μπένετ από το Κολοράντο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

