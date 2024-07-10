Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στις ΗΠΑ, τη Δανία και την Ολλανδία την Τετάρτη για την ενίσχυση των αεροπορικών δυνάμεων της Ουκρανίας με αεροσκάφη F-16.

«Είμαι ευγνώμων στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Δανία και την Ολλανδία για τα πρακτικά βήματα για την επίτευξη του στόχου όλων των Ουκρανών», είπε στο X.

I am grateful to the United States, Denmark, and the Netherlands for taking practical steps to achieve the goal of all Ukrainians: to strengthen the Ukrainian air force with F-16s.



I am grateful to Belgium and Norway for their commitment to providing us with their F-16 jets.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 10, 2024

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, είχε ανακοινώσει ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ άρχισαν να παραδίδουν μαχητικά αεροσκάφη F-16 στην Ουκρανία, προκειμένου να ενισχύσουν την άμυνά της απέναντι στη Ρωσία.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε εξέλιξη η μεταφορά αεροσκαφών F-16 από τη Δανία και την Ολλανδία», προς την Ουκρανία, είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, μιλώντας σε μια εκδήλωση στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. «Τα αεροσκάφη αυτά θα πετάξουν στον ουκρανικό ουρανό αυτό το καλοκαίρι», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Μπλίνκεν, εντός των επόμενων δύο ημερών αναμένεται να ανακοινωθεί ένα νέο, «απίστευτα ισχυρό» πακέτο βοήθειας για την Ουκρανία.

