Ένα κορίτσι 12 ετών απείλησε με μαχαίρι ένα πιο μικρό κορίτσι σε παιδική χαρά του Ομπερχάουζεν-Όστερφελντ.

Η αστυνομία αναγκάστηκε να πυροβολήσει δύο φορές προειδοποιητικά προκειμένου να αφοπλιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες της BILD, η 12χρονη διαπληκτίστηκε με ένα κορίτσι στην παιδική χαρά και κατόπιν έβγαλε το μαχαίρι και την απείλησε με αυτό.

Κάποιοι έφηβοι που βρίσκονταν στο σημείο προσπάθησαν να ηρεμήσουν την κατάσταση και τελικά κάλεσαν την αστυνομία.

Οι αστυνομικοί ζήτησαν από το κορίτσι να πετάξει το μαχαίρι, αλλά εκείνη το έστρεψε εναντίον τους, ενώ κατόπιν τράπηκε σε φυγή.

Τότε πυροβόλησαν στον αέρα και, όσο το κορίτσι ήταν αφηρημένο, ένας περαστικός κατάφερε να την αφοπλίσει. Ένα 13χρονο αγόρι που είχε προηγουμένως επιχειρήσει να παρέμβει τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η 12χρονη αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

