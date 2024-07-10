Ενόσω θρησκευτικοί ηγέτες από όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται για να συζητήσουν την «Ηθική της Τεχνητής Νοημοσύνης για την Ειρήνη» στη Χιροσίμα, στις 9 και 10 Ιουλίου, ο Πάπας Φραγκίσκος έστειλε μήνυμα, επισημαίνοντας ότι η συζήτηση για την ειρήνη και την τεχνητή νοημοσύνη στην πόλη που εξακολουθεί να υποφέρει από τις συνέπειες της ατομικής βόμβας που σχεδόν την κατέστρεψε ολοσχερώς τον Αύγουστο του 1945, «έχει μεγάλη συμβολική σημασία».

AI και Ειρήνη

Η τεχνητή νοημοσύνη και η ειρήνη, επισημαίνει ο Πάπας, είναι δύο θέματα ύψιστης σημασίας. Ο ποντίφικας υπενθύμισε την πιο πρόσφατη έκκλησή του για αυτό το θέμα προς τους πολιτικούς ηγέτες της G7 καθώς συγκεντρώθηκαν στην Απουλία της Ιταλίας. Κατά τη διάρκεια εκείνης της συνάντησης ο Πάπας Φραγκίσκος τόνισε τη σημασία της διατήρησης της λήψης αποφάσεων σε ανθρώπινα χέρια αντί να βασίζεται σε μηχανές, εξηγώντας ότι «η μηχανή κάνει μια τεχνική επιλογή μεταξύ πολλών δυνατοτήτων που βασίζεται είτε σε καλά καθορισμένα κριτήρια είτε σε στατιστικά συμπεράσματα. Τα ανθρώπινα όντα, ωστόσο, όχι μόνο επιλέγουν, αλλά στην καρδιά τους είναι ικανά να αποφασίσουν».

Αληθινές αποφάσεις

Ο Φραγκίσκος σημειώνει ότι «οι αληθινές αποφάσεις απαιτούν ανθρώπινη σοφία και αξιολόγηση και η υπερβολική εξάρτηση από την τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να υπονομεύσει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια».



«Αυτό ακριβώς είδαμε στη Χιροσίμα και συνεχίζουμε να βλέπουμε σήμερα, και μεταξύ των τρεχουσών συγκρούσεων που επηρεάζουν τον κόσμο μας – συμπεριλαμβανομένου του μίσους του πολέμου – ακούμε όλο και περισσότερα για αυτήν την τεχνολογία», προσθέτει.



Είναι ζωτικής σημασίας, συνεχίζει ο Πάπας, «ενωμένοι ως αδελφοί και αδελφές, να υπενθυμίζουμε στον κόσμο ότι υπό το φως της τραγωδίας που είναι η ένοπλη σύγκρουση, είναι επείγον να επανεξεταστεί η ανάπτυξη και η χρήση συσκευών όπως τα λεγόμενα «θανατηφόρα αυτόνομα όπλα και τελικά να υπαγορευτεί η χρήση τους». Επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του, στο επίκεντρο πολλών εκκλήσεων του καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του, επανέλαβε εμφατικά: «Καμία μηχανή δεν πρέπει ποτέ να επιλέξει να αφαιρέσει τη ζωή ενός ανθρώπου».



