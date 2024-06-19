Ομάδα Aμερικανών κοινοβουλευτικών, μεταξύ των οποίων η δημοκρατική τέως πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι, συναντήθηκε σήμερα Τετάρτη στην Ινδία με τον Δαλάι-Λάμα και την εξόριστη κυβέρνηση του Θιβέτ, προκαλώντας την οργή του Πεκίνου.

Η διακομματική ομάδα, με επικεφαλής την Πελόζι και τον ρεπουμπλικανό βουλευτή Μάικλ Μακόλ, επισκέφθηκε τον 88χρονο πνευματικό ηγέτη των βουδιστών στην κατοικία του στην Νταραμσάλα, στη βόρεια Ινδία.

Η συνάντηση με τον Δαλάι-Λάμα είναι «αληθινά μια ευλογία» και μια «τιμή», δήλωσε η Πελόσι σε ομιλία που εκφώνησε ενώπιον πλήθους Θιβετανών και η οποία αναμεταδόθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό της εξόριστης κυβέρνησης Tibet TV.

«Εξακολουθώ να ελπίζω ότι μια μέρα ο Δαλάι-Λάμα και ο λαός του θα επιστρέψουν ειρηνικά στο Θιβέτ», δήλωσε ο Μακόλ στη διάρκεια δημόσιας δεξίωσης μετά τη συνάντηση.

Το αμερικανικό Κογκρέσο υιοθέτησε πρόσφατα κείμενο με το οποίο καλεί το Πεκίνο να επαναλάβει τις συνομιλίες με τους θιβετανούς ηγέτες, οι οποίες διακόπηκαν το 2010.

Το κείμενο αυτό αναμένεται «να υπογραφεί σύντομα» από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, δήλωσε η Πελόζι, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για «ένα μήνυμα που απευθύνεται στην κινεζική κυβέρνηση για να της δείξει ότι η σκέψη μας και η κατανόηση εκ μέρους μας του ζητήματος της ελευθερίας του Θιβέτ είναι ξεκάθαρες».

It’s known by all that the 14th #DalaiLama is not a pure religious figure, but a political exile engaged in anti-China separatist activities under the cloak of religion. We urge the US side to fully recognize the anti-China separatist nature of the Dalai group, honor the… — Spokesperson of Chinese Embassy in India (@ChinaSpox_India) June 18, 2024

Έντονη αντίδραση Πεκίνου

Η πρεσβεία της Κίνας στο Νέο Δελχί επέκρινε την επίσκεψη, υποστηρίζοντας ότι ο Δαλάι-Λάμα «δεν είναι μια καθαρά θρησκευτική φυσιογνωμία, αλλά ένας πολιτικός εξόριστος στρατευμένος σε αποσχιστικές αντικινεζικές δραστηριότητες με πρόσχημα τη θρησκεία».

«Ζητούμε επιμόνως από τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναγνωρίσουν πλήρως την αποσχιστική αντικινεζική φύση» της οργάνωσης του Δαλάι-Λάμα, έγραψε ο εκπρόσωπος της πρεσβείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Κίνα προσάρτησε το Θιβέτ το 1950. Πολλοί εξόριστοι Θιβετανοί εκφράζουν φόβους ότι το Πεκίνο θα διορίσει εκείνο ένα διάδοχο του Δαλάι-Λάμα ώστε να εξασφαλίσει τον πλήρη έλεγχο επί του εδάφους αυτού των Ιμαλαΐων. «Δεν θα αφήσουμε να συμβεί κάτι τέτοιο», τόνισε σήμερα ο Μάικλ Μακόλ.



