Πέλλα: Συνελήφθη 52χρονος που προσπάθησε να αποσπάσει 150.000 ευρώ από 77χρονη

Άμεσα συνελήφθη σε περιοχή της Πέλλας 52χρονος υπήκοος Βουλγαρίας που προσπάθησε να εξαπατήσει 77χρονη.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, νωρίτερα συνεργός του τηλεφώνησε στην παθούσα, προσποιούμενος τον αστυνομικό και με το πρόσχημα ότι η κόρη της δήθεν προκάλεσε σοβαρό τροχαίο ατύχημα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός παιδιού, της ζήτησε το χρηματικό ποσό των 150.000 ευρώ.

Τα χρήματα θα παραλάμβανε ο 52χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε από αστυνομικούς σε περιοχή της Πέλλας και συνελήφθη.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 750 ευρώ.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των συνεργών του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Ο 52χρονος , με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.