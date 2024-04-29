«Επωφελή» χαρακτήρισε την περιοδεία του Στέφανου Κασσελάκη στο Αιγαίο, ερωτηθείσα σχετικά, η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Βούλα Κεχαγιά, στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ ενώ ανέφερε ότι «το μήνυμα που ήθελε να περάσει είναι ότι αφουγκράζεται τα προβλήματα των νησιωτών και ότι είναι κοντά τους».

Απαντώντας στην κριτική για τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, η κα Κεχαγιά ανέφερε ότι «η κυβέρνηση θέλει να μειώσει την περιοδεία του κ. Κασσελάκη. Οι κάτοικοι έχουν δύο χρόνια να πάρουν το μεταφορικό ισοδύναμο, το οποίο είναι ένα ενισχυτικό μέτρο, έχουμε ανακοινώσει μέτρα και για τους γιατρούς. Υπάρχουν μέτρα που κατατέθηκαν σε τροπολογία που απέρριψε η κυβέρνηση».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Για τις δηλώσεις του κ. Κασσελάκη ότι θα ήθελε να υπηρετήσει ως πρωθυπουργός για δύο θητείες σε αντιδιαστολή με τις χαμηλές δημοσκοπήσεις, η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι «απάντησε σε ένα ερώτημα, προφανώς και ο πρόεδρος έχει ένα χρονοδιάγραμμα»

Αναφορικά με τον στόχο των ευρωεκλογών, η κα Κεχαγιά τόνισε ότι «τα πολιτικά κόμματα θα μετρηθούν σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων εθνικών εκλογών. Εμείς λέμε ότι θα μετρηθούμε με βάση τα ποσοστά των εθνικών εκλογών και όχι με εκείνα των προηγούμενων ευρωεκλογών» ενώ ερωτηθείσα σχετικά με τον πήχη που έχει θέσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σημείωσε ότι «δεν θα πέσουμε κάτω από 17%».

Σε ερώτηση εάν ο ΣΥΡΙΖΑ πέσει κάτω από το 17% είπε «δεν πιστεύω ότι θα πέσουμε κάτω από αυτό τον πήχη, αλλά εάν συμβεί δεν θα είναι καταστροφή αλλά θα πρέπει να εντατικοποιήσουμε και εμείς τις προσπάθειές μας απέναντι στην κυβέρνηση».

«Εάν η ΝΔ πάρει 33% είναι 8 μονάδες κάτω από το ποσοστό των εθνικών εκλογών. Εμείς θέλουμε και αυτός είναι ο στόχος να προκληθούν τέτοια τραύματα στη ΝΔ ώστε να είναι αναπόφευκτη η προσφυγή στις κάλπες» πρόσθεσε η κα Κεχαγιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.