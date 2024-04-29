Απάντηση στην εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Βούλα Κεχαγιά που δήλωσε στον ΣΚΑΪ ότι «θα μετρηθούμε με βάση τα ποσοστά των εθνικών εκλογών και όχι με εκείνα των προηγούμενων ευρωεκλογών» έδωσε ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης.

«Φαίνεται σε κάποιον λογικό να συγκρίνει βουλευτικές εκλογές με ευρωπαϊκές εκλογές; Τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών έχουν δικά τους χαρακτηριστικά» τόνισε ο Μάκης Βορίδης.

«Το 2019 η ΝΔ πήρε, αν θυμάμαι καλά, στις ευρωεκλογές στις 33,1% και ένα μήνα μετά πήρε 39%. Τώρα τι θα πούμε δηλαδή, ότι οι ευρωεκλογές δεν έχουν ξεχωριστά χαρακτηριστικά;». Η ΝΔ έχει να πάρει παραπάνω από το 33,1% σε ευρωπαϊκές εκλογές από το 2004 αλλά βεβαίως παίρνει μεγαλύτερα ποσοστά στις βουλευτικές εκλογές. «Το ένα αστείο είναι ότι θέλουν να συγκρίνουν ευρωεκλογές με βουλευτικές. Προφανώς άτοπη η σύγκριση… Αλλά γιατί το κάνουν τώρα αυτό; Αντί να πάνε στο 24% που είναι ο πήχης των ευρωεκλογών πάνε στο ακόμα χειρότερο που είναι ο πήχης του 17% των βουλευτικών» σχολίασε ο υπουργός.

Ο Μάκης Βορίδης ζήτησε να σταλεί μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση για την προστασία του κράτους δικαίου με την ψήφιση του Φρέντη Μπελέρη, του φυλακισμένου δήμαρχου Χειμάρρας που αφού εξελέγη βρέθηκε στη φυλακή.

«Μπορεί το δικαστήριο να έκανε και καλά τη δουλειά του, δεν το ξέρω εγώ, αλλά πάντως το σίγουρο είναι ότι η σειρά των ευθυνών έτσι όπως επιμερίζονται και αναλύονται προφανώς μας αφήνει ότι δεν έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν…» σχολίασε εξάλλου για την απόφαση για το Μάτι ο υπουργός Εσωτερικών.

