Την Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου αναμένεται να γίνει η έναρξη της ευρωπαϊκής επιχείρησης «Ασπίδες» στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Ωστόσο, η ακριβής ημερομηνία κατά την οποία θα ξεκινήσει η δράση θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Όπως ανέφερε Ευρωπαίος αξιωματούχος σε ενημέρωση των ανταποκριτών στις Βρυξέλλες, δεν θα υπάρξει στρατιωτική δράση εναντίον των Χούθι, αλλά «οι κανόνες εμπλοκής είναι ξεκάθαροι. Εάν ένα πλοίο δεχθεί επίθεση, θα απαντήσει», δήλωσε προσθέτοντας ότι «θα υπάρχει στενός συντονισμός με όλους όσοι βρίσκονται τριγύρω στην περιοχή γιατί είναι ένα πολύ γεμάτο μέρος του ωκεανού».

Επίσης, σύμφωνα με την ίδια πηγή, στην περιοχή θα υπάρχουν δυνάμεις από τη Γαλλία, την Ιταλία, το Βέλγιο, τη Δανία, την Ελλάδα, τη Γερμανία και την Ισπανία, όμως αυτό «δεν σημαίνει ότι έχουν αναπτυχθεί για την ίδια την επιχείρηση». Παράλληλα, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος επισήμανε ότι εφόσον πρόκειται για «επιχείρηση που είναι αμυντική σημαίνει ότι λειτουργούμε πλήρως σύμφωνα με την απόφαση 2272 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σε αυτό το ψήφισμα, οι Χούθι καλούνται να σταματήσουν όλες τις επιθέσεις σε εμπόρους και εμπορικά πλοία και σημειώνει το δικαίωμα υπεράσπισης των πλοίων από τέτοιες επιθέσεις. Όλα αυτά είναι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

Επιχειρησιακός διοικητής έχει οριστεί ο Αρχιπλοίαρχος Βασίλειος Γρυπάρης, ο υποδιοικητής είναι Γάλλος, ενώ το επιχειρησιακό στρατηγείο βρίσκεται στη Λάρισα και την εν πλω διοίκηση έχει η Ιταλία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.