Δύο ανήλικοι κατηγορήθηκαν σε δικαστήριο του Κάνσας για τον θανατηφόρο μαζικό πυροβολισμό που προκάλεσε χάος στην παρέλαση της κατάκτησης του Super Bowl από τους πρωταθλητές του NFL, Τσιφς.

Μια γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, έχασε τη ζωή της και άλλα 22 άτομα, μεταξύ των οποίων εννέα παιδιά, τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης της Τετάρτης.

Ο εισαγγελέας της κομητείας, Τζάκσον Τζιν Πίτερς Μπέικερ, πάντως, υπογράμμισε ότι θα επιδιώξει να δικάσει τους δύο υπόπτους ως ενήλικες, αλλά σύμφωνα με τη νομοθεσία του Μιζούρι οι δύο κατηγορούμενοι θα πρέπει πρώτα να δικαστούν ως ανήλικοι.

Η αστυνομία γνωστοποίησε ότι οι ηλικίες των τραυματιών από τους πυροβολισμούς κυμαίνονταν από 8 έως 47 ετών, ενώ η Λίζα Λόπεζ-Γκάλβαν, δημοφιλής προσωπικότητα του τοπικού ραδιοφώνου, ήταν αυτή που κατέληξε...

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.