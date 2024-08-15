Παραιτήθηκε η πρόεδρος του Κολούμπια μετά τις φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις

Η πρόεδρος του πανεπιστημίου Κολούμπια στη Νέα Υόρκη, Μινούς Σαφίκ, ανακοίνωσε την παραίτηση της, κάνοντας λόγο για μια «περίοδο κρίσης» κατά την οποία το ίδρυμα έγινε το επίκεντρο φοιτητικών διαδηλώσεων εναντίον του πολέμου στη Γάζα.

«Κάνω αυτή την ανακοίνωση τώρα προκειμένου η νέα διοίκηση να έχει τοποθετηθεί πριν από την έναρξη του επόμενου εξαμήνου» ανέφερε σε μήνυμά της που δημοσιεύθηκε στη φοιτητική εφημερίδα του Κολούμπια.

Το πανεπιστήμιο, του οποίου ήταν επικεφαλής από τον Ιούλιο του 2023, ήταν από τα πρώτα που κινητοποιήθηκαν στην αρχή του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, σε αντίποινα για την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στο έδαφος του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Ακτιβιστές και φοιτητές απομακρύνθηκαν διά της βίας στις 30 Απριλίου από αστυνομικές μονάδες αντιμετώπισης ταραχών και η παραδοσιακή μεγάλη τελετή απονομής πτυχίων ματαιώθηκε. Έκτοτε, οι περισσότεροι φοιτητές έφυγαν από την πανεπιστημιούπολη για τις διακοπές του καλοκαιριού.

Το ιδιωτικό πανεπιστήμιο κατηγορήθηκε από τη μια πλευρά ότι δεν καταπολεμούσε με αρκετό σθένος τον αντισημιτισμό και, από την άλλη, ότι αντιμετώπισε με υπέρμετρη αυστηρότητα φιλοπαλαιστίνιους φοιτητές, καλώντας την αστυνομία να επέμβει.

Έχοντας δεχθεί σφοδρή κριτική για το ότι κάλεσε την αστυνομία, η πρόεδρος Μινούς Σαφίκ, οικονομολόγος αιγυπτιακής καταγωγής με βρετανική και αμερικανική υπηκοότητα, πέρασε από ακρόαση στο Κογκρέσο μαζί με προέδρους άλλων πανεπιστημίων, που κατηγορήθηκαν ότι δεν έκαναν αρκετά για να προστατεύσουν τους Εβραίους φοιτητές.

Κατά τη διάρκεια αυτής της «περιόδου κρίσης», ήταν «δύσκολο να ξεπεραστούν οι διαφορετικές απόψεις μέσα στη δική μας κοινότητα», έγραψε η Σαφίκ. «Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, είχα την ευκαιρία να σκεφθώ και αποφάσισα ότι η παραίτησή μου θα επιτρέψει στο Κολούμπια να αντιμετωπίσει καλύτερα τις μελλοντικές προκλήσεις».

Πρόσθεσε ότι προσπάθησε «να αντιμετωπίσει όλο τον κόσμο με ισότιμο τρόπο και συμπόνια» και δήλωσε ότι οι «απειλές» σε βάρος συναδέλφων και φοιτητών της καθώς και της ιδίας ήταν «οδυνηρό» βίωμα.

Πριν από την Σαφίκ, η πρόεδρος του πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια Ελίζαμπεθ Μαγκίλ και η ομόλογός της στο Χάρβαρντ Κλοντίν Γκέι παραιτήθηκαν σε σχέση με τη σύγκρουση αυτή, τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο αντίστοιχα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

