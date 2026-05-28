Ο Σεργκέι Ναρίσκιν, επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικής Κατασκοπείας της Ρωσίας (SVR), κατηγορεί τη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ ότι προβαίνει σε πρακτικές προετοιμασίες για αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε «σύγκρουση μεγάλης κλίμακας στην ανατολή», σύμφωνα με το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA.
Ο Ναρίσκιν φέρεται επίσης να δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξοπλίζεται ραγδαία και μετατρέπεται σε μια στρατιωτική συμμαχία «στρεφόμενη κατά της Ρωσίας».
Ο ίδιος δεν διευκρίνισε περαιτέρω σχετικά με τις υποτιθέμενες προετοιμασίες του ΝΑΤΟ.
