Ο Σεργκέι Ναρίσκιν, επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικής Κατασκοπείας της Ρωσίας (SVR), κατηγορεί τη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ ότι προβαίνει σε πρακτικές προετοιμασίες για αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε «σύγκρουση μεγάλης κλίμακας στην ανατολή», σύμφωνα με το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA.

Ο Ναρίσκιν φέρεται επίσης να δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξοπλίζεται ραγδαία και μετατρέπεται σε μια στρατιωτική συμμαχία «στρεφόμενη κατά της Ρωσίας».

Ο ίδιος δεν διευκρίνισε περαιτέρω σχετικά με τις υποτιθέμενες προετοιμασίες του ΝΑΤΟ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.