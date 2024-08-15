Χιλιάδες Ινδές στους δρόμους της Βεγγάλης μετά τον βιασμό και τη δολοφονία 31χρονης σε νοσοκομείο

Δεκάδες χιλιάδες γυναίκες στη Δυτική Βεγγάλη διαδήλωσαν το βράδυ της Τετάρτης σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον βιασμό και τη δολοφονία νεαρής νοσηλεύτριας σε δημόσιο νοσοκομείο της Καλκούτας, την περασμένη εβδομάδα, ένα έγκλημα που προκάλεσε αγανάκτηση στη χώρα και οδήγησε τους γιατρούς στα δημόσια νοσοκομεία σε απεργιακές κινητοποιήσεις.

Η πορεία Reclaim the Night ήταν το αποκορύφωμα σχεδόν μιας εβδομάδας διαμαρτυριών που πυροδοτήθηκαν από τον άγριο βιασμό και τη δολοφονία της 31χρονης την περασμένη Παρασκευή.

Ανταποκρινόμενες σε εκκλήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γυναίκες από όλα τα κοινωνικά στρώματα πραγματοποίησαν πορεία στην Καλκούτα και σε ολόκληρη την πολιτεία της Δυτικής Βεγγάλης. Μικρότερες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε πολλές άλλες ινδικές πόλεις όπως το Δελχί, το Χαϊντεραμπάντ, η Βομβάη και η Πούνε.

Στην Καλκούτα, οι ειρηνικές διαδηλώσεις στιγματίστηκαν από συγκρούσεις μεταξύ της αστυνομίας και μικρής ομάδας αγνώστων αντρών που μπήκαν στο νοσοκομείο, τον τόπο της δολοφονίας της νοσηλεύτριας και λεηλάτησαν το τμήμα επειγόντων περιστατικών.

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει το πλήθος. Κάποια οχήματα της αστυνομίας υπέστησαν επίσης ζημιές.

Στην πορεία, οι γυναίκες κρατώντας πλακάτ, με τα πρόσωπά τους φωτισμένα από κινητά τηλέφωνα, κεριά και δάδες, διαμαρτυρήθηκαν για τη σεξουαλική βία σε βάρος τους.

Στην Ινδία, χώρα με 1,4 δισ. κατοίκους, οι βιασμοί γυναικών είναι συχνό φαινόμενο· κατά μέσο όρο το 2022 καταγγέλθηκαν σχεδόν 90 βιασμοί την ημέρα.

Το πτώμα της 31χρονης γυναίκας βρέθηκε την περασμένη Παρασκευή, φέροντας πολλαπλά τραύματα, σε δημόσιο νοσοκομείο όπου εργαζόταν στην Καλκούτα, την πρωτεύουσα της Δυτικής Βεγγάλης.

Η νεκροψία-νεκροτομή που διενεργήθηκε επιβεβαίωσε ότι η άτυχη γυναίκα βιάστηκε και δολοφονήθηκε.

Το ανώτατο δικαστήριο της Καλκούτας ανέθεσε την υπόθεση στο Κεντρικό Γραφείο Ερευνών, μια επίλεκτη μονάδα της αστυνομίας, προκειμένου να «εμπνεύσει εμπιστοσύνη στο κοινό».

Σε αίτημα που κατέθεσαν στο δικαστήριο οι γονείς της νεαρής γυναίκας ανέφεραν πως υποψιάζονται ότι η κόρη τους έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού.

Οι γιατροί που εργάζονται στα δημόσια νοσοκομεία σε διάφορες πολιτείες της Ινδίας διέκοψαν «επ' αόριστον» την παροχή φροντίδας στους ασθενείς, που δεν έχουν επείγουσα ανάγκη, απαιτώντας την απόδοση δικαιοσύνης και επιπλέον μέτρα ασφαλείας στους χώρους εργασίας τους.

Η αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα που εργαζόταν στο ίδιο νοσοκομείο με το θύμα, όμως οι αστυνομικοί κατηγορούνται ότι δεν διαχειρίστηκαν σωστά την υπόθεση.

