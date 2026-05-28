Το πράσινο φως για να συμμετάσχει στο επικείμενο Μουντιάλ πήρε η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Όπως ανακοίνωσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της αφρικανικής χώρας, η αποστολή της για το Παγκόσμιο Κύπελλο συμμορφώνεται πλήρως με τα υγειονομικά πρωτόκολλα των ΗΠΑ πλέον.

Το πρόβλημα είχε να κάνει με την έξαρση του Έμπολα, για την οποία συνεργάστηκε με τη FIFA, προχωρώντας μεταξύ άλλων στην ακύρωση προπονητικού καμπ στην Κινσάσα και στη μεταφορά της προετοιμασίας στο εξωτερικό.

Άλλωστε, οι περισσότεροι διεθνείς αγωνίζονται ήδη στην Ευρώπη. Παράλληλα, τα μέλη του τεχνικού επιτελείου που έφυγαν νωρίτερα από την πρωτεύουσα της χώρας θα συμπληρώσουν τουλάχιστον 21 ημέρες παραμονής στην Ευρώπη πριν ταξιδέψουν στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τις αμερικανικές οδηγίες.

Θυμίζουμε ότι η ΛΔ του Κονγκό θα συμμετάσχει σε Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά από 52 χρόνια και θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στις 17 Ιουνίου απέναντι στην Πορτογαλία.

