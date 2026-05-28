Δένδιας: Κορυφαία στρατηγική επιλογή η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ αναφέρθηκε στην 28η Μαΐου 1979, την ημέρα που «υπογράφηκε στο Ζάππειο Μέγαρο η Συνθήκη Προσχώρησης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ)».
«Η ένταξη στην Ενωμένη Ευρώπη, ως το 10ο κράτος-μέλος τότε, ήταν μία κορυφαία στρατηγική επιλογή, χάρη στη διορατικότητα του Κωνσταντίνου Καραμανλή», υπογράμμισε.
Και πρόσθεσε: «Συνέβαλε όχι μόνο στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας, αλλά και στη γεωπολιτική της θωράκιση και στην κατοχύρωση των εθνικών συμφερόντων».
«Στόχος της Ελλάδας σήμερα», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, «είναι να έχει ενεργό ρόλο στο εγχείρημα ενεργοποίησης του ενιαίου αμυντικού βραχίονα της Ε.Ε.».
