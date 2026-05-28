Τεχεράνη: «Επικίνδυνες» και «εκφοβιστικές» οι απειλές Τραμπ κατά του Ομάν

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάι, δήλωσε ότι το Ιράν στέκεται αλληλέγγυο στο Ομάν μετά τις «απειλές Αμερικανών αξιωματούχων». Η δήλωση ήρθε μετά την απειλή του Τραμπ ότι θα «βομβαρδίσει» το Ομάν, εάν δεν «συμπεριφερθεί όπως όλοι οι άλλοι» σε ό,τι αφορά τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ.

Ο Μπαγκάι υποστήριξε ότι οι απειλές περί «καταστροφής» ενός κράτους-μέλους του ΟΗΕ, το οποίο, όπως είπε, διαδραματίζει εδώ και χρόνια εποικοδομητικό και υπεύθυνο ρόλο στην περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια, «δεν συνιστούν μόνο παραβίαση της θεμελιώδους αρχής που απαγορεύει την απειλή χρήσης βίας, αλλά αποτελούν και ακόμη μία επικίνδυνη ένδειξη κανονικοποίησης της ανομίας και του εκφοβισμού στις διεθνείς σχέσεις».

Ο Μπαγκάι καταδίκασε επίσης την αμερικανική επίθεση σε περιοχές στο Μπαντάρ Αμπάς που πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης. Τόνισε ότι αυτές οι επιθετικές ενέργειες κατά της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας του Ιράν αποτελούν σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, και ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών είναι υποχρεωμένο να αναλάβει τις νομικές του ευθύνες για να λογοδοτήσουν οι Αμερικανοί επιτιθέμενοι.

Αναφερόμενος στη συνεχή παραβίαση της εκεχειρίας της 8ης Απριλίου από τις ΗΠΑ, ιδίως στις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στην περιοχή του Περσικού Κόλπου και στα διεθνή ύδατα, καθώς και στις αεροπορικές επιθέσεις σε νότιες περιοχές του Ιράν τις τελευταίες ημέρες, τόνισε τη βούληση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας σύμφωνα με το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Πηγή: skai.gr

