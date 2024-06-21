Οι εισαγγελείς της Νέας Υόρκης απέσυραν κάθε εγκληματική κατηγορία εις βάρος των περισσότερων φοιτητών και ακτιβιστών που συνελήφθησαν τον περασμένο Απρίλιο κατά την κατάληψη του κτιρίου του πανεπιστημίου της Κολούμπια διαμαρτυρόμενοι για τον πόλεμο στη Γάζα.

Από τα 46 άτομα που συνελήφθησαν σε σχέση με την κατάληψη του κτιρίου Hamilton Hall, στα 31 άτομα απορρίφθηκαν οι κατηγορίες τους χθες, Πέμπτη.

Εκείνη την περίοδο αξιωματούχοι του πανεπιστημίου είχαν δώσει το «πράσινο φως» στην αστυνομία να εισέλθει στο κτίριο αφού οι φοιτητές που διαδήλωναν αγνόησαν την προειδοποιήσεις που τους είχαν γίνει για να το εγκαταλείψουν.

Κανένας από τους συλληφθέντες φοιτητές δεν είχε προηγούμενο ποινικό ιστορικό και όλοι αντιμετώπιζαν πειθαρχικές διαδικασίες.

Και οι 46 διαδηλωτές, που συνελήφθησαν το βράδυ της 30ης Απριλίου, κατηγορήθηκαν αρχικά για πλημμέλημα τρίτου βαθμού. Το γραφείο του εισαγγελέα του Μανχάταν είπε σε δικαστήριο χθες Πέμπτη ότι θα αποσύρει τις κατηγορίες σε βάρος 31 διαδηλωτών επικαλούμενο «εισαγγελική διακριτική ευχέρεια και έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων».

Οι εισαγγελείς είπαν επίσης σε άλλους 14 ότι οι υποθέσεις τους θα απορριφθούν εάν αποφύγουν τη σύλληψη τους επόμενους έξι μήνες. Οι κατηγορούμενοι απέρριψαν την πρόταση αυτή και θα επιστρέψουν όλοι στη δικαστική αίθουσα στις 25 Ιουλίου.

Πηγή: skai.gr

