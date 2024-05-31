Εκατοντάδες συλλήψεις φοιτητών που συμμετέχουν σε φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις και καταλήψεις στα αμερικανικά πανεπιστήμια έχουν γίνει από τα τέλη Απριλίου μέχρι και σήμερα στις ΗΠΑ.

Το φοιτητικό κίνημα κατά του πολέμου στη Γάζα έχει προκαλέσει κρίση ακόμα και σε μεγάλα ιδρύματα, όπως το πανεπιστήμιο Κολούμπια στη Νέα Υόρκη, το πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια (UPenn) και το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες (UCLA).

Το τελευταίο, μάλιστα, απειλεί να μη δώσει πτυχίο σε τουλάχιστον 55 φοιτητές που συμμετείχαν σε φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις, σύμφωνα με μέλη της διοίκησης που υποστηρίζουν τους φοιτητές.

Στις 2 Μάιου, η αστυνομία εισέβαλε στον χώρο του Πανεπιστημίου και διέλυσε βίαια κατάληψη αλληλεγγύης στον λαό της Γάζα, συλλαμβάνοντας δεκάδες φοιτητές.

Αυτοί οι φοιτητές έλαβαν από τον πρύτανη επιστολή, στην οποία η διοίκηση τους κατηγορεί για «παραβίαση του κώδικα συμπεριφοράς των φοιτητών» και τους προειδοποιεί για μια σειρά από πιθανές σοβαρές κυρώσεις.

Στις επιστολές, αντίγραφα των οποίων έχει ο Guardian, οι βοηθοί κοσμήτορες γράφουν ότι οι φοιτητές απέτυχαν να ανταποκριθούν στις εντολές διασποράς της αστυνομίας και εμπλέκονται σε «ταραχώδη συμπεριφορά», «διατάραξη της ειρήνης» και «αδυναμία συμμόρφωσης» στον νόμο

Σύμφωνα με τις επιστολές, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρευρεθούν σε μια συνάντηση για να συζητήσουν τις «καταγγελίες» εναντίον τους και «δεν μπορεί να τους χορηγηθεί πτυχίο έως ότου ολοκληρωθεί έρευνα».

Οι φοιτητές ζητούν από τα πανεπιστήμια να καταδικάσουν την επίθεση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας και να διακόψουν τα συμβόλαια που διατηρούν με εταιρείες όπλων που προμηθεύουν το Ισραήλ.

Περίπου 100 κολέγια των ΗΠΑ έχουν αναφέρει δώρα ή συμβόλαια από το Ισραήλ συνολικού ύψους 375 εκατομμυρίων δολαρίων τις τελευταίες δύο δεκαετίες, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του αμερικανικού Υπουργείου Παιδείας.

