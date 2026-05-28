Η ταινία «Δράκουλας» του 1958 επιστρέφει στις βρετανικές αίθουσες με χαμένες σκηνές

Το αριστούργημα τρόμου «Dracula» της Hammer Films, επιστρέφει στις βρετανικές αίθουσες τον Οκτώβριο. Η νέα προβολή θα περιλαμβάνει σκηνές που παρέμεναν άφαντες για πάνω από εξήντα χρόνια, καθώς είχαν κοπεί ως υπερβολικά τρομακτικές για το κοινό της εποχής.

Στην ταινία του 1958 πρωταγωνιστούν ο Κρίστοφερ Λι (Christopher Lee) ως Κόμης Δράκουλας και ο Πίτερ Κάσινγκ (Peter Cushing) στον ρόλο του Doctor Van Helsing.

Η νέα, πλήρως αποκατεστημένη έκδοση σε ανάλυση 4K ενσωματώνει σκηνές που είχε την τύχη να δει μόνο το ιαπωνικό κοινό κατά την αρχική κυκλοφορία του φιλμ. Αυτό το σπάνιο υλικό εντοπίστηκε σε μια αποθήκη της Warner Bros και δεν έχει προβληθεί ποτέ μέχρι σήμερα σε Βρετανία και Αμερική, ενώ παρέμενε άγνωστο για τις παγκόσμιες εκδόσεις DVD, Blu-ray ή των πλατφορμών streaming.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

