Γωγώ Μαστροκώστα: Σε κλίμα οδύνης η εξόδιος ακολουθία στο Ελληνικό – Δείτε εικόνες, βίντεο

Σε κλίμα οδύνης τελείται στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό η εξόδιος ακολουθία της Γωγώς Μαστροκώστα, με την οικογένειά της και τους φίλους της να την αποχαιρετούν συντετριμμένοι.

Τραγικές φιγούρες είναι ο Τραϊνός Δέλλας η κόρη τους, Βικτώρια καθώς και η μητέρα της Γωγώς Μαστροκώστα και η αδερφή της.

Στο πλευρό τους βρίσκονται και πρόσωπα του καλλιτεχνικού χώρου και στενοί φίλοι της πρώην γυμνάστριας και μοντέλο. Μεταξύ αυτών ο Χάρης Σιανίδης, ο Αντώνης Ρέμος, η Υβόννη Μπόσνιακ, ο Βασίλης Μπισμπίκης, η Δέσποινα Βανδή, η Νόνη Δούνια, ο Βασίλειο Κωστέτσος, ο Λάκης Γαβαλάς, ο Νίκος Κουρκούλης, ο Κώστας Χαλκιάς, η Ελένη Πετρουλάκη, ο Ίλια Ίβιτς, ο Ντέμης Νικολαΐδης και πολλοί ακόμη.

Η εξόδιος ξεκίνησε στις 12:00, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τόπο καταγωγής της εκλιπούσας. Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα.

Πηγή: skai.gr

