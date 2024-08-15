Οι αρχές της Ιαπωνίας προχώρησαν σε άρση του συναγερμού για «μεγασεισμό» που είχαν κηρύξει πριν από μια εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση φυσικών καταστροφών.
«Καθώς δεν παρατηρήθηκε καμία ανωμαλία στη σεισμική δραστηριότητα ή παραμόρφωση στον φλοιό της γης, τερματίζεται η ειδική έκκληση για ιδιαίτερη επαγρύπνηση αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει εξαλειφθεί ο κίνδυνος (ενός μεγάλου σεισμού)», δήλωσε ο Γιοσιφούμι Ματσουμούρα στους δημοσιογράφους.
Ο συναγερμός αυτός είχε κηρυχθεί μετά τη σεισμική δόνηση 7,1 βαθμών ανοικτά του αρχιπελάγους την 8η Αυγούστου.
