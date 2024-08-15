Οι αρχές στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ αποφάσισαν να απομακρύνουν τους κατοίκους από την περιοχή Γκλούσκοφ, δήλωσε αργά χθες ο ασκών χρέη κυβερνήτη Αλεξέι Σμιρνόφ, καθώς οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν να προωθούνται στη συνοριακή περιοχή.

Ο τομέας της περιφέρειας που συνορεύει με την Ουκρανία έχει πληθυσμό περίπου 20.000 κατοίκων. Ο Σμιρνόφ δήλωσε μέσω Telegram ότι η αστυνομία και άλλα κυβερνητικά σώματα θα συντονίσουν τη διαδικασία εσπευσμένης απομάκρυνσης.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε χθες ότι οι δυνάμεις της συνεχίζουν την προέλαση στο ρωσικό έδαφος και ότι προωθήθηκαν σε βάθος ενός και δύο χιλιομέτρων προς διάφορες κατευθύνσεις στην περιφέρεια Κουρσκ από την αρχή της ημέρας, καθώς και ότι τα στρατεύματά της ολοκλήρωσαν την εκκαθάριση της ρωσικής πόλης Σούτζα από τις δυνάμεις της Ρωσίας.

Σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους, έχουν απομακρυνθεί εσπευσμένα σχεδόν 200.000 άνθρωποι αφότου άρχισε η ουκρανική επιχείρηση την 8η Αυγούστου.

Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν προχωρήσει 30 χιλιόμετρα στο ρωσικό έδαφος του Κουρσκ.

Ο Βλάντιμιρ Πούτιν καταδίκασε την ουκρανική επίθεση αποκαλώντας τη «μεγάλη πρόκληση».

Αφού παρήλθε μία εβδομάδα, ο κορυφαίος στρατηγός της Ουκρανίας ισχυρίστηκε ότι βρίσκονταν υπό ουκρανικό έλεγχο 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα ρωσικού εδάφους, παρότι αναλυτές ανέφεραν ότι η πραγματική κλίμακα της έκτασης είναι μικρότερη.

Το Κούρσκ και το Μπελγκορόντ ανακοίνωσαν ότι βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού.

Ο τωρινός κυβερνήτης του Κούρσκ, Alexei Smirnov, ανέφερε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις κατέλαβαν 28 κοινότητες, αλλά ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανέβασε τον αριθμό σε 74.

Η αντεπίθεση θεωρήθηκε μια προσπάθεια να εξαναγκαστεί η Ρωσία να μετακινήσει τις δυνάμεις της από την ανατολική Ουκρανία και κατά αυτόν τον τρόπο να αφαιρεθεί μέρος της πίεσης από τις εκεί ουκρανικές δυνάμεις. Παράλληλα, η ουκρανική πλευρά στοχεύει να βελτιώσει τις πιθανότητές της για σύναψη ειρήνης με ευνοϊκούς και για την ίδια όρους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

