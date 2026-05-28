Επίσημη ανακοίνωση εξέδωσε το Νοσοκομείο «Αττικόν» όπου ενημερώνει πως έχουν καταγραφεί περιστατικά οξείας γαστρεντερίτιδας συμβατής με λοίμωξη από νοροϊό, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ένδειξη σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία ή τη λειτουργία του νοσοκομείου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα επιτήρησης και πρόληψης λοιμώξεων, σε συνεργασία με την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.

Το νοσοκομείο διευκρινίζει ότι πρόκειται για περιστατικά γαστρεντερίτιδας συμβατής με λοίμωξη από νοροϊό, φαινόμενο που – όπως σημειώνεται – παρατηρείται συχνά τόσο σε νοσοκομειακές μονάδες όσο και στην κοινότητα, λόγω της υψηλής μεταδοτικότητας του ιού.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι δειγματοληπτικός εργαστηριακός έλεγχος επιβεβαίωσε την παρουσία νοροϊού σε 9 ύποπτα περιστατικά, ενώ η επιδημιολογική διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Όπως αναφέρεται, τα περιστατικά αφορούν ασθενείς, συνοδούς και επαγγελματίες υγείας, με ήπια και αυτοπεριοριζόμενη συμπτωματολογία.

Το «Αττικόν» ενημερώνει επίσης ότι έχουν ήδη ληφθεί ενισχυμένα μέτρα πρόληψης και ελέγχου διασποράς, τα οποία περιλαμβάνουν:

αυστηρή τήρηση της υγιεινής χεριών

εντατικοποίηση καθαρισμών και απολυμάνσεων

χρήση μέσων ατομικής προστασίας όπου απαιτείται

απομόνωση περιστατικών σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα

επιδημιολογική επιτήρηση ασθενών και προσωπικού

οδηγίες προς συνοδούς και προσωπικό

περιορισμό επισκεπτών

Πηγή: skai.gr

