O επικεφαλής του ψηφοδελτίου της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD) Μαξιμίλιαν Κρα ανακοίνωσε σήμερα ότι θα παραιτηθεί από το ομοσπονδιακό εκτελεστικό συμβούλιο του κόμματος, υπό το βάρος της κριτικής που προκάλεσαν οι δηλώσεις του στην εφημερίδα La Repubblica ότι «δεν ήταν όλοι οι άνθρωποι των SS εγκληματίες».

Προηγουμένως είχε ήδη βρεθεί στο στόχαστρο, όταν αποκαλύφθηκε ότι συνεργάτης του θεωρείται ύποπτος για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας και ότι ο ίδιος διατηρούσε στενές σχέσεις με το Πεκίνο και τη Μόσχα, με αποτέλεσμα η AfD να τον αποκλείσει από την προεκλογική εκστρατεία της.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, στο παρασκήνιο βρίσκεται η σύγκρουση μεταξύ της AfD και του Εθνικού Συναγερμού της Μαρίν Λεπέν, η οποία ανέστειλε χθες την συνεργασία των δύο κομμάτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λόγω των δηλώσεων του κ. Κρα.

«Η AfD πηγαίνει από πρόκληση σε πρόκληση» δήλωσε η κ. Λεπέν.

Αντιθέτως, η ηγεσία της AfD επιθυμεί την διατήρηση της συνεργασίας, επισημαίνεται στο ρεπορτάζ, παρότι εδώ και καιρό υπάρχουν μεταξύ τους διαφωνίες. Οι σχέσεις των δύο ακροδεξιών κομμάτων είχαν ήδη διαταραχθεί με την αποκάλυψη της συμμετοχής στελεχών της Εναλλακτικής για την Γερμανία στην μυστική συνάντηση του Πότσνταμ τον περασμένο Νοέμβριο με μέλη νεοναζιστικών οργανώσεων. Το ιδιωτικό γεύμα που είχαν κατόπιν στο Παρίσι η Μαρίν Λεπέν με την Αλίς Βάιντελ της AfD δεν συνέβαλε τελικά στην εξομάλυνση των σχέσεων, ενώ εκτιμάται ότι οι τελευταίες δηλώσεις του κ. Κρα αποτέλεσαν «την σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι».

Ο Μαξιμίλιαν Κρα, ο οποίος παραμένει υποψήφιος ευρωβουλευτής, καθώς δεν είναι πλέον εφικτό να αποσυρθεί από το ψηφοδέλτιο χωρίς να ακυρωθεί συνολικά η υποψηφιότητα της AfD, υποστήριξε ότι οι «αντικειμενικές και διαφορετικές» δηλώσεις του χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα προκειμένου να ζημιωθεί η AfD και τόνισε την ανάγκη να διατηρηθεί η ενότητα του κόμματος. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν θα εμφανιστεί σε δημόσιες προεκλογικές εκδηλώσεις έως τις 9 Ιουνίου, ξεκαθάρισε.

Ταυτόχρονα ο δεύτερος στη λίστα για τις ευρωεκλογές Πετρ Μπρίστον ελέγχεται από την εισαγγελία ως ύποπτος για δωροληψία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος προερχόμενου από την Ρωσία, με αποτέλεσμα να έχει επίσης αποσυρθεί από την προεκλογική εκστρατεία της AfD.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

