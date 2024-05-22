Η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν δήλωσε σήμερα ότι το κόμμα της χρειάζεται να «διακόψει ξεκάθαρα» από το γερμανικό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), επισημαίνοντας ότι την AfD έχει γίνει υπερβολικά τοξικό ως σύμμαχος ενόψει των ευρωεκλογών του Ιουνίου.

Μιλώντας σε ραδιοφωνική συνέντευξη, η Λεπέν κατηγόρησε την Εναλλακτική για τη Γερμανία ότι άγεται και φέρεται από ριζοσπαστικά στοιχεία στους κόλπους της.

«Ήταν επείγον να δημιουργήσουμε έναν υγιή διαχωρισμό» δήλωσε η Λεπέν μιλώντας στο ραδιοσταθμό Europe 1. «Η AfD πηγαίνει από πρόκληση σε πρόκληση».

«Τώρα δεν είναι πια καιρός για να αποστασιοποιηθούμε, είναι καιρός να διακόψουμε ξεκάθαρα με το κίνημα αυτό» είπε.

Η ρήξη ήρθε αφού η AfD, η οποία είχε αναδειχθεί από τις δημοσκοπήσεις στο δεύτερο δημοφιλέστερο κόμμα της Γερμανίας πριν από τις φετινές τοπικές και ευρωπαϊκές εκλογές, ελέγχεται αυστηρά για τις πολιτικές της και τη διαγωγή μερικών κορυφαίων στελεχών της.

Η δημόσια ρήξη με τον Εθνικό Συναγερμό (RN) της Λεπέν είναι πιθανό, σύμφωνα με το Reuters, να αποτελέσει εμπόδιο στην επιδίωξη της άκρας δεξιάς για ισχυρή εκλογική επίδοση και μπορεί να αυξήσει την πίεση επί της AfD στο εσωτερικό της Γερμανίας, καθώς τις τελευταίες εβδομάδες άρχισε να υποχωρεί στις δημοσκοπήσεις.

Τα σχόλια της Λεπέν έγιναν μία ημέρα αφού ο RN, ο οποίος προηγείται στην κούρσα για τις ευρωεκλογές στη Γαλλία, ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι πλέον στην ίδια πολιτική οικογένεια με την AfD στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε το περασμένο σαββατοκύριακο, ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου της AfD Μαξιμίλιαν Κρα είπε στην ιταλική εφημερίδα La Repubblica ότι «τα S-S δεν ήταν όλοι εγκληματίες».

Τα SS ήταν η κύρια παραστρατιωτική δύναμη του ναζιστικού κόμματος του Αδόλφου Χίτλερ και ανάμεσα στους πολλούς ρόλους τους είχαν κορυφαίο ρόλο στο Ολοκαύτωμα, τη σφαγή 6 εκατομμυρίων εβραίων και άλλων ομάδων που είχαν στοχοθετηθεί από τους ναζί.

Η AfD δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο, όμως το γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ZDF μετέδωσε σήμερα το πρωί την είδηση ότι ο Κρα αποχώρησε από την ηγετική ομάδα της AfD.

Τα ακροδεξιά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αυτή τη στιγμή διαιρεμένα ανάμεσα στους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές (ECR), ντε φάκτο επικεφαλής των οποίων είναι η ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, και την ομάδα «Ταυτότητα και Δημοκρατία» (ID) με επικεφαλής τον γαλλικό Εθνικό Συναγερμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.