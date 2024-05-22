Λογαριασμός
Τεράστια πυρκαγιά στα γραφεία της Novo Nordisk στη Δανία - Δείτε φωτογραφίες

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά σε κοντέινερ σε εργοτάξιο της Novo Nordisk και στη συνέχεια επεκτάθηκε στη στέγη γειτονικού κτιρίου γραφείων της εταιρείας

Novo Nordisk Δανία

Μεγάλης κλίμακας πυρκαγιά κατακαίει τα γραφεία του φαρμακευτικού κολοσσού Novo Nordisk της Δανίας, στα περίχωρα της Κοπεγχάγης, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία.

«Είναι μια τεράστια πυρκαγιά. Έχουμε αναπτύξει περί τους 100 πυροσβέστες», δήλωσε ο επικεφαλής επιχειρήσεων Μάρτιν Σμιθ διευκρινίζοντας ότι το κτίριο έχει εκκενωθεί.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε κοντέινερ σε εργοτάξιο της Novo Nordisk και επεκτάθηκε στην στέγη γειτονικού κτιρίου γραφείων της εταιρείας.

Ο καπνός είναι ορατός από απόσταση 30 χιλιομέτρων.

Η σημερινή πυρκαγιά εκδηλώθηκε λιγότερο από μία εβδομάδα μετά τη πυρκαγιά της 16ης Μαΐου σε άλλο εργοτάξιο της Novo Nordisk, στο Κάλουντμποργκ, η οποία δεν είχε συνέπειες στην παραγωγή της εταιρείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

