Μεγάλης κλίμακας πυρκαγιά κατακαίει τα γραφεία του φαρμακευτικού κολοσσού Novo Nordisk της Δανίας, στα περίχωρα της Κοπεγχάγης, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία.

«Είναι μια τεράστια πυρκαγιά. Έχουμε αναπτύξει περί τους 100 πυροσβέστες», δήλωσε ο επικεφαλής επιχειρήσεων Μάρτιν Σμιθ διευκρινίζοντας ότι το κτίριο έχει εκκενωθεί.

🔵#Incendio #Copenaghen Fiamme in un edificio di uffici appartenente al gruppo farmaceutico danese #NovoNordisk, produttore di farmaci dimagranti. "È enorme: abbiamo circa 100 uomini sul posto", hanno riferito i vigili del fuoco pic.twitter.com/pXNmgLpdy0 — Rai Radio1 (@Radio1Rai) May 22, 2024

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε κοντέινερ σε εργοτάξιο της Novo Nordisk και επεκτάθηκε στην στέγη γειτονικού κτιρίου γραφείων της εταιρείας.

Ο καπνός είναι ορατός από απόσταση 30 χιλιομέτρων.

🇩🇰#URGENTE: Incendio 'masivo' en las oficinas del gigante farmacéutico danés Novo Nordisk en las afueras de Copenhague. #22May pic.twitter.com/AM7CpdxZZl — Batalla de ideas (battle of ideas) (@Batalladeideas) May 22, 2024

Η σημερινή πυρκαγιά εκδηλώθηκε λιγότερο από μία εβδομάδα μετά τη πυρκαγιά της 16ης Μαΐου σε άλλο εργοτάξιο της Novo Nordisk, στο Κάλουντμποργκ, η οποία δεν είχε συνέπειες στην παραγωγή της εταιρείας.

🚨🇩🇰BREAKING: OZEMPIC MANUFACTURER’S HQ ON FIRE



Novo Nordisk’s global headquarters in Bagsvaerd, Denmark, was hit by fire as emergency services battle to bring the blaze under control.



The fire began outside and later spread to the offices.



There are no injuries reported.… pic.twitter.com/ObHlyTfRDF — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 22, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

